Buenas noticias para los fanáticos del Dota peruano. Evil Geniuses, cuadro conformado por cuatro peruanos y un boliviano, quedó como líder en su grupo en la DreamLeague Season 19, con lo que confirma su pase directo a la segunda fase y un premio económico de casi US$40.000. La escuadra de EG ha demostrado un buen rendimiento que hace soñar a sus fanáticos.

La situación no ha sido la misma para Beastcoast, el otro representante sudamericano, que no pudo asegurar su clasificación y deberá jugar el desempate contra los excampeones del mundo Tundra Esports y OG. Por si no lo recuerdas, Beastcoast es conformado por cinco pro-players peruanos y es el vigente campeón regional de Dota 2.

Los equipos peruanos Evil Geniuses y Beastcoast están presentes en la DreamLeague Season 19. (Foto: Composición El Comercio)

Por si no lo recuerdas, la cita DreamLeague cuenta con la participación de los 16 mejores equipos del videojuego en el mundo. Asimismo, el botín económico para el torneo asciende a US$1′000.000 en total. El primer lugar se llevará a casa US$200.000, mientras que el segundo y tercer lugar recibirán US$100.000 y US$50.000 respectivamente. El ganador de la cita también asegura un cupo para Riyadh Masters.

Cabe señalar que esta competencia no forma parte del circuito oficial de Dota 2 (DPC, por sus siglas en inglés), sino que es organizado por la productora ESL. A su vez, la competencia está dentro del ESL Pro Tour, que desarrollará tres grandes torneos de Dota este año: DreamLeague Season 19, DreamLeague Season 20 y concluye con el Riyadh Masters.

El torneo DreamLeague contará con la participación de los peruanos Evil Geniuses y Beastcoast. / ESL

Evil Geniuses y Beastcoast en la primera etapa de la DreamLeague Season 19

Ambos equipos peruanos jugaron la primera fase de la cita en grupos distintos. EG fue al grupo A, en el que quedó en primer lugar luego de vencer a cuadros de alto nivel como Entity, Team Aster, Gaimin Gladiators, entre otros. Cabe señalar que el equipo del peruano ‘Matthew’ no perdió ninguna serie, ya que ganó dos (2 a 0) y empató cuatro (1 a 1).

De momento, Evil Geniuses ha logrado meterse entre los mejores ocho de la competencia, lo que equivale en premio monetario a US$37.500, pero todavía puede seguir sumando y alcanzar hasta los US$200.000 que se llevará a casa el campeón de la DreamLeague Season 19.

Beastcoast, por su parte, estuvo en el grupo B, en el que chocó contra Team Spirit, OG o Team Liquid. La escuadra comandada por ‘Stinger’ no terminó por asegurar una vital serie frente al norteamericano Nouns y empató. Gracias a esto (y también a la serie con Liquid que finalizó en tablas), Beastcoast tendrá que jugar el desempate contra Tundra y OG, excampeones del mundo de Dota 2, este 13 de abril.

En cuanto al premio de Beastcoast, todavía se desconoce el monto exacto debido a que debe jugar el desempate, pero -de ser eliminado- recibirá US$25.000 o US$20.000. Si consigue la victoria, puede seguir sumando, al igual que EG.

Cómo ver EN VIVO la DreamLeague 19

La transmisión en español será transmitida a través de los canales oficiales de 4D Esports en Facebook, Twitch y Youtube. La productora también fue la responsable de organizar la Lima Major, así como también la temporada competitiva DPC de Sudamérica en 2022.

Asimismo, ESB también es partner oficial de ESL para la producción del DreamLeague Season 19. Las transmisiones se darán a través de sus páginas en plataformas como Facebook, Twitch y Youtube.