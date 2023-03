Luego de la Lima Major, el competitivo profesional de Dota 2 (DPC, por sus siglas en inglés) está de vuelta. Con miras a la siguiente major que se llevará a cabo en Berlín, Alemania, los mejores equipos de todo el planeta deben batirse a duelo en sus respectivas ligas para asegurar un cupo. Sudamérica no es la excepción y empezará el Tour II de la DPC SA este 12 de marzo y se extenderá hasta el próximo 1ro de abril.

En cuanto a los premios, será lo mismo que en la edición anterior: dos cupos a la Major de Berlín y US$205.000 en total.

Ahora bien, luego del descenso de Ravens e Infamous Gaming, han ascendido al DPC de Sudamérica los cuadros de Qhali (Perú) y No Runes (Brasil).

¿Cuáles son los equipos? ¿Cómo se distribuirán los premios? ¿Las partidas presenciales? Todo eso, a continuación:

Los equipos que participarán en el DPC SA Tour II 2023

En total, hay ocho equipos participantes en el DPC SA:

Beastcoast : K1, DarkMago, Sacred, Scofield y Stinger

: K1, DarkMago, Sacred, Scofield y Stinger Evil Geniuses : Pakaz, Chris Luck, Wisper, Matthew, Pandaboo

: Pakaz, Chris Luck, Wisper, Matthew, Pandaboo Alliance.LATAM : Lumiere, 4nalog, Vitaly, Elmisho y Gardick

: Lumiere, 4nalog, Vitaly, Elmisho y Gardick Keyd Stars : Costabile, 4dr, Tavo, Kingrd y KJ

: Costabile, 4dr, Tavo, Kingrd y KJ Thunder Awaken : Knight, Slatem$, Ilich, Michael y Mjz

: Knight, Slatem$, Ilich, Michael y Mjz Infinity : Adrian, Leostyle, Frank, Kiri y Prada

: Adrian, Leostyle, Frank, Kiri y Prada No Runes : Mini, Mr. Jeans, Hyko, Jupiter y Nuages

: Mini, Mr. Jeans, Hyko, Jupiter y Nuages Qhali: Cucahook, Robo-Z, Hermit, MonHty y Luis

Como mencionamos, No Runes y Qhali son los nuevos inquilinos de la División 1 del DPC SA Tour II y lucharán por mantenerse en la primera división. Ellos consiguieron los cupos luego de quedar en los dos primeros lugares en la División 2 del DPC SA Tour I.

Beastcoast es un equipo del videojuego Dota 2 y es el vigente campeón de la División 1 del DPC.

Cuánto dinero se repartirá en la División 1 del DPC SA Tour II

En total, la primera división otorga US$205.000. Los ocho equipos participantes se llevan parte del botín económico. El campeón se hace con la suma de US$30.000 y el segundo puesto con US$28.000.

Asimismo, los primeros cinco lugares también se hacen con puntos DPC, los cuales sirven para la tabla general del DPC. ¿Qué es esto? Los equipos participantes de las ligas regionales de todo el mundo se ubican en este ránking y, cuando terminen los tres tour del DPC, los 12 mejor posicionados consiguen la invitación directa al The International. La División 1 otorga 920 puntos en total.

Aquí te dejamos la distribución de premios:

Puesto Premio económico Puntos DPC Cupos 1 US$30.000 400 Berlín Major / División 1 2 US$28.000 240 Berlín Major / División 1 3 US$27.000 160 División 1 4 US$26.000 80 División 1 5 US$25.000 40 División 1 6 US$24.000 - División 1 7 US$23.000 - División 2 8 US$22.000 - División 1

Cabe señalar que los dos primeros puestos también reciben los cupos para participar en la siguiente major, la que tendrá lugar entre abril y mayo en la ciudad alemana de Berlín.

A su vez, los dos peor calificados descienden a División 2, mientras que los dos mejores de la División 2 ingresan a la División 1 en el siguiente Tour.

Luego de la Lima Major vienen las majors de Berlín y Bali.

Fixture completo de la División 1 del DPC SA Tour II

Aquí te dejamos las partidas de la División 1:

Semana 1

Domingo 12 de marzo

Beastcoast vs. Keyd Stars

Thunder Awaken vs. Qhali

Alliance.LATAM vs. No Runes

Martes 14 de marzo

Beastcoast vs. Qhali

Evil Geniuses vs. Infinity

Keyd Stars vs. Thunder Awaken

Jueves 16 de marzo

Infinity vs. No Runes

Evil Geniuses vs. Alliance.LATAM

Beastcoast vs. Thunder Awaken

Semana 2

Domingo 19 de marzo

Keyd Stars vs. No Runes

Evil Geniuses vs. Thunder Awaken

Beastcoast vs. Infinity

Martes 21 de marzo

Evil Geniuses vs. No Runes

Keyd Stars vs. Qhali

Alliance.LATAM vs. Infinity

Jueves 23 de marzo

Infinity vs. Qhali

Thunder Awaken vs. No Runes

Beastcoast vs. Alliance.LATAM

Semana 3

Domingo 26 de marzo

Evil Geniuses vs. Keyd Stars

Alliance.LATAM vs. Qhali

Martes 28 de marzo

Alliance.LATAM vs. Thunder Awaken

No Runes vs. Qhali

Keyd Stars vs. Infinity

Jueves 30 de marzo

Beastcoast vs. No Runes

Evil Geniuses vs. Qhali

Thunder Awaken vs. Infinity

Sábado 1 de abril

Alliance.LATAM vs. Keyd Stars

Beastcoast vs. Evil Geniuses

La División 1 del DPC SA lo cierran las series entre Alliance.LATAM y Keyd Stars y Beastcoast vs. Evil Geniuses. Este último choque es considerado como ‘El Clásico’ del Dota peruano y también fue la última serie de la División 1 del primer tour (que ganó Beastcoast por 2 a 0).

En redes sociales se ha dicho que habrá partidas presenciales a lo largo de la División 1, al menos con los equipos que jueguen desde Lima, Perú, ya que No Runes, Evil Geniuses y Keyd Stars están en Brasil. No obstante, por el momento ESB -la productora del DPC SA- no ha confirmado la información. Aunque es cierto que durante el Tour I ya hubo una partida en formato presencial, por lo que podríamos ser testigos de más encuentros.