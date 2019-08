Dota 2 | Qué es y como se juega este título del que todos hablan

Dota 2 es un juego gratuito del género de estrategia de acción en tiempo real o, como también se le conoce, MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) desarrollado por Valve y distribuido por la plataforma Steam.

Fue inicialmente un escenario personalizado para Warcraft III: The Frozen Throne llamado Defense of the Ancients (de donde viene el nombre Dota), creado con el Editor de Mundo que incluye dicho título. Sin embargo, el modo de juego se remonta varios años atrás, en concreto, a un mapa personalizado de StarCraft bautizado como Aeon of Strife.

[CLIC AQUÍ para visitar la portada de Tecnología y Ciencias]

[Mundial de Dota 2 | EN VIVO | Infamous enfrentará desde las 9 p.m. a Newbee]

[Dota 2 | ¿Quiénes integran Infamous Gaming, el equipo peruano que está participando en el Mundial del juego?]

El primer escenario de Dota fue creado por los propios usuarios del juego, entre ellos, IceFrog, quien también desarrollaría la segunda versión del título, y su compañero Guinsoo, que luego tomaría su propio camino para crear el exitoso MOBA League of Legends.

Si bien en el Perú la saga de Dota cuenta con gran popularidad desde hace años, hoy más que nunca cobra importancia por la presencia de Infamous Gaming, un equipo de eSports peruano, en la edición actual del más importante campeonato internacional de esta entrega, The International 2019.

En el resto del mundo, Dota 2 está posicionado desde hace años como uno de los juego de eSports más importantes de todo los tiempos. Cada año desde el 2011, Valve organiza The International. Se trata del torneo anual de deportes electrónicos que más premios reparte. En la edición 2019, el monto asciende a más de 33 millones de dólares.

Infamous Gaming es un equipo peruano de Dota 2. (Imagen: Infamous Gaming / Facebook) Agencias

Mecánica de Dota 2

El juego enfrenta a dos equipos de cinco jugadores cada uno, denominados Radiant y Dire, con sus respectivas bases en las esquinas opuestas del mapa. A su vez, el escenario se divide en tres líneas (top, mid y bot) que conectan ambas bases y un río en medio que separa los dos territorios.



El objetivo es destruir el edificio enemigo llamado Ancient, ubicado en cada base. Para lograrlo, cada jugador cuenta con un héroe al que maneja. Además, cada 30 segundos aparecen en cada equipo unas criaturas llamadas creeps, las cuales -controlados por la IA- se dirigen a atacar la base enemiga.



Los participantes podrán escoger entre los 129 héroes disponibles. A medida que avanza la partida, habrá que ir matando creeps, a los héroes rivales y edificios enemigos; así se obtiene experiencia para subir de nivel y oro para comprar objetos y equipamiento para nuestro personaje.



En plena partida aparecerán también diversos elementos como los Roshan y las runas. Los primeros son criaturas que no pertenecen a ningún bando, pero que al ser derrotadas dejarán caer una pieza que le permite a su portador resucitar. Las runas, por otro lado, surgen cada cierto tiempo y también ofrecen distintos objetos y mejoras.

Tutoriales de Dota 2

Cuando recién se comienza en Dota 2, lo más recomendable es jugar los tutoriales de iniciación. El primero de estos explica las mecánicas básicas del juego y cómo aprender a moverse. El segundo es una partida guiada contra bots (enemigos controlados por el mismo juego). Por último, las partidas contra bots en diferentes niveles, sirven para practicar sin la presión de una partida con adversarios reales.

El mapa

(Foto: Gamepedia)

Para arrancar con buen pie es necesario conocer bien el mapa del juego. Aquí te mostramos los elementos más importantes:



Creeps: son criaturas que aparecen en la base de ambas facciones y van a atacar al enemigo. Otorgan oro y experiencia al matarlas.



Campamentos de jungla: monstruos neutrales que dan más oro y experiencia que los creeps normales.



Santuarios: hay un total de 7 por equipo. Otorgan regeneración de vida y de maná.



Runas: hay 6 tipos. Las de recompensa, dan oro y experiencia; las de doble daño, aumentan el daño de un héroe; las de prisa, otorgan mayor velocidad; las de regeneración, dan vida y maná; las de invisibilidad, dura 45 segundos, y las de ilusión, que crean dos ilusiones del héroe durante 75 segundos. Las runas aparecen en el mapa cada dos minutos.



Tiendas: hay una en cada base, la cual permite comprar objetos con el oro adquirido. Asimismo, hay tiendas secretas distribuidas a lo largo del escenario.



Roshan: es la criatura neutral más poderosa de Dota 2 y reaparece cada 8 u 11 minutos tras matarla.



Torres: son estructuras defensivas que protegen las rutas y la base de cada equipo. Hay 3 en cada camino y 2 protegiendo el Ancient de cada base.



Barracas: son las estructuras que están dentro de la base de cada equipo. Al destruirlas todas, el equipo contrario recibirá mega creeps, mucho más poderosos que las normales.



Ancient: es la estructura principal de cada equipo. El bando que logre destruir la de su rival primero, gana la partida.

Recomendaciones para los que se inician en Dota 2

Existen algunos fallos muy comunes que cometen los que comienzan a jugar Dota 2. Por eso, a continuación damos algunos consejos para mejorar cada vez más.



1. Mente positiva



Para iniciarse en este título es esencial tener una buena actitud. Al principio, las partidas pueden llegar a ser frustrantes, ya que el resultado no siempre será el deseado. Ante esto, mantener una mente positiva es la clave, hay que ser conscientes que para dominar cualquier actividad se necesitan esfuerzo y constancia.



2. Configuración



En los MOBA se utiliza el teclado y el ratón a la vez, por lo que es necesario tomarse todo el tiempo que haga falta en configurar las teclas al gusto de cada uno para estar lo más cómodos posible.



3. Conocer a los héroes



Cada héroe del juego tiene características más resaltantes, por eso conocerlos es importante si se quiere crear mejores estrategia. Además, de esta manera se puede saber qué unidad elegir para contrarrestar la estrategia del oponente.



Algunos héroes fáciles para empezar a jugar son: Axe, Viper, Lion, Sven, Bristleback, Tidehunter, Sniper, Riki, Dragon Knight.



4. Conocer bien el mapa y los objetos



Conocer el mapa es fundamental, por eso arriba ya describimos los principales elementos que la conforman. Pues bien, conocer cada objeto también es importante, ya que en una etapa de la partida o una pelea concreta pueden llevarnos a la victoria.

Síguenos en Twitter...