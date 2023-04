Este año, Sudamérica acogió por primera vez una Major de Dota 2 y fue nada más y nada menos que en Perú. La Lima Major 2023 duró desde el 22 de febrero hasta el 5 de marzo, saliendo campeón el europeo Gaimin Gladiators. El torneo fue el más grande evento internacional de eSports que jamás se haya realizado en el país. ¿Qué tan pronto podríamos ver que se repita una Lima Major?

Dota 2 es uno de los eSports más relevantes a nivel global y uno de los que más dinero reparte en premios. No sorprende, entonces, que la Lima Major 2023 ponga al Perú en los ojos del mundo. De hecho, se calcula que el torneo acumuló un promedio de 262,2 mil espectadores online, además de recibir 11 mil asistentes presenciales en la Gran Final.

Ser sede de una Major fue un importante hito para el Dota peruano y se espera que marque un precedente para futuros eventos del mismo calibre. Dicho esto, ¿cuándo podría repetirse un evento de eSports tan grande en Perú?

¿Cuándo podría haber otra Lima Major?

¿Qué tan probable es que se repita una Lima Major? En realidad, sería poco probable que Lima vuelva a acoger el evento pronto. Los fans de Dota 2 saben que las sedes de una Major no suelen repetirse, puesto que se intenta variar las ciudades y darle la oportunidad a otros países. Sin embargo, esto no necesariamente quiere decir que Perú no volverá a acoger una Major en el futuro.

“Creemos que la Lima Major 2023 abrirá las puertas a muchos más eventos de este tipo a futuro para toda la región ”, opinó Adrián Mohme, gerente general de 4D Esports, la organizadora del torneo.

Mohme explica que podría haber otra Major en otra ciudad peruana aparte de Lima o, también, en otro país sudamericano. “Que se repita específicamente en Lima es complicado, ya que no suelen repetirse sedes, pero sí esperamos que puedan haber más Majors en otros países de la región o incluso otras ciudades del país”, comentó para El Comercio.

Adrián Mohme, actual gerente general de 4D Esports, organizadora de la Lima Major 2023. / Archivo Personal

Por otro lado, Sudamérica en general ya está generando historial de importantes torneos de eSports. Ya que, además de la Lima Major, otros juegos de competencia han sostenido eventos grandes en la región, como la reciente Rio Major 2022 de CS:GO. Tal como opina Mohme: “El éxito de la Río Major de CS:GO y de la Lima Major de Dota 2 apuntan a tener más eventos de este calibre en la región”.

¿Lima será sede de The International en el futuro?

Como es costumbre, una vez que una ciudad es sede de una Major, existe la posibilidad de que en el futuro albergue al Mundial de Dota 2, The International. Dicho esto, ¿podría Lima ser sede de un futuro The International?

Francis Puppi, player community manager de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos (APDEV), opina que es muy probable. “Me esperaría que, como máximo, dentro de cinco años o menos vamos a tener un The International aquí”.

Puppi evalúa que el público de Perú ofreció una experiencia única en la Lima Major, “en el sentido de que, por ejemplo, se notó que hubo bastante efusividad. La gente alentaba con mucha pasión y eso no se ha visto en otros eventos de este calibre”.

Incluso los propios jugadores profesionales expresaron su asombro y contento de la emoción de los fanáticos peruanos. Así también, comentaristas internacionales del torneo estaban de acuerdo en que no será el último evento así en Sudamérica.

Pero todo también dependerá de cuánta atención sigue recibiendo el Dota peruano. Evidentemente, uno de los motivos por los que Lima fue la ciudad escogida para una Major fue la gran presencia que tuvo el Dota peruano en los últimos años: solo en el Mundial Ti 2022, Perú tenía la mayor representación de jugadores, junto a Rusia.

Por fortuna, el Dota peruano se mantiene más que vivo. De hecho, ya se ha confirmado la clasificación de dos equipos, Evil Geniuses y Beastcoast, para la próxima gran competencia del año: la Berlin Major.

En cualquier caso, que se repita una Major en Lima, o quizás un International, no sucedería pronto. “Quizás el siguiente año no lo tomemos, pero el subsiguiente sí”, comentó Puppi a Diario El Comercio. “Hay que darle la oportunidad a otras ciudades, pero definitivamente considero que Perú, más temprano que tarde, va a volver a obtener un evento de esta magnitud” , concluye.

Francis Puppi, player community manager de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos (APDEV) / Archivo personal

Por su parte, Adrián Mohme no es igual de optimista respecto al tema, sobre todo por cuestiones de infraestructura. “El mayor problema para tener un TI acá me parece es el tema de locales para eventos, si se necesitaría un lugar bastante amplio, techado y preparado para albergar este tipo de evento”, explicó. “De igual manera esperamos que algún día nuestro país pueda albergar un The International”.

Por otro lado, Puppi reconoce que, si Perú quiere volver a ser sede de un torneo de Dota 2, tendría que mejorar en algunos aspectos de organización en los que falló para la Lima Major. Por ejemplo, los retrasos en la transmisión de las partidas o el haber previsto mejor el caluroso clima con el que se lidió.

Finalmente, solo el tiempo dirá si Sudamérica volverá a albergar una Major de Dota 2. Por el momento, mientras el Dota peruano siga llamando la atención del mundo, Perú tiene más probabilidades de repetir en evento de esta magnitud que otros países.