Buenas noticias para los amantes de Dota 2. Valve confirmó que nuestra región tendrá dos cupos a través de las clasificatorias regionales. Si tomamos en cuenta que Evil Geniuses ya está clasificado y Beastcoast depende de lo que haga en la Bali Major, dos escuadras sudamericanas más podrían llegar al popular The International. En total, serían cuatro representantes.

De manera concreta, Valve publicó a través de un comunicado en Steam sobre las Clasificatorias regionales de The International. En este reveló que los 12 mejores cuadros del DPC (Dota Pro Circuit) serán invitados de manera directa, mientras que habrá ocho cupos restantes que se repartirán entre las seis regiones.

Los equipos peruanos Evil Geniuses y Beastcoast se disputarán el pase a la siguiente ronda de los playoffs. (Foto: Composición El Comercio)

Sudamérica y Europa occidental tendrán dos cupos cada uno. Norteamérica, China, Sudeste asiático y Europa oriental solo uno.

Las clasificatorias regionales tomarán lugar de manera virtual en el mes de agosto en las siguientes fechas:

Norteamérica y China: del 17 al 21 de agosto (1 puesto por región).

Sudamérica y Europa Oriental: del 22 al 26 de agosto (2 puestos para Sudamérica y 1 puesto para Europa Oriental).

Sudeste Asiático y Europa Occidental: del 27 al 31 de agosto (2 puestos para Europa Occidental y 1 puesto para el Sudeste Asiático).

Cabe destacar que en el mejor de los casos habrán cuatro sudamericanos en el Mundial de Dota 2. No obstante, ello todavía no está asegurado, puesto que tan solo Evil Geniuses ha confirmado su clasificación. Beastcoast, por su parte, debe tener una buena participación en la Bali Major si quiere hacerse un espacio entre los 12 mejores de la tabla del DPC, pues todavía marcha 9no. De fallar en la siguiente major, Beastcoast tendrá que jugar en las clasificatorias regionales como los demás equipos; ya no habría cuatro sudamericanos, sino tres.

Por otro lado, no se ha revelado el motivo por el cual Sudamérica ha recibido más slots en las clasificatorias regionales que regiones como China, Norteamérica e incluso Europa oriental. Sin embargo, debemos tomar en cuenta las múltiples oportunidades en las que los equipos peruanos llegaron a altos puestos en competencias oficiales, siendo el Top 5 de Thunder Awaken en 2022 en The International o el Top 4 de Evil Geniuses en la Berlín Major de 2023 algunas de las más destacadas.