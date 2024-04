Un sorpresivo encuentro con un cíclope que concluyó con su garrote encontrando un nuevo hogar en mi cráneo constituyó mi primera muerte en “Dragon’s Dogma 2″, marcando el ritmo para el resto de la experiencia. Y si bien pronto aprendí a derrotar fácilmente a este tipo de monstruos, la paranoia causada por el encuentro nunca desapareció durante las decenas de horas que tuve con el juego, vigilancia que resultó útil en más de una ocasión.

“Dragon’s Dogma 2″, la secuela del título de culto del 2012, te vuelve a poner en el rol del Arisen, un mortal elegido por el dragón como su rival y también la persona divinamente designada como gobernante de la nación de Vermund. Esta designación a ‘boca de dragón’ parece no agradarles a las actuales élites del país, por lo que una conspiración liderada por la reina regente te deja esclavizado en el país vecino de Battahl, poniéndote en una aventura para reclamar tu trono y salvar el mundo de reptiles gigantes.

Acompañándote en tu travesía están los Pawns (Peones), seres interdimensionales que siguen religiosamente las órdenes del “Arisen” como miembros de tu equipo controlados por la computadora. En general esto se traduce en servir como escudos humanos frente a los embistes de los monstruos o curándote en situaciones de emergencia. Fuera de la batalla también son útiles, no solo reuniendo recursos como hierbas para pociones y metales para mejorar tus armaduras, sino también dándote claves y pistas para cumplir las misiones en el juego.

El cíclope, la causa de mi primera muerte en el juego. / Capcom

Aventurándote a lo desconocido

“Dragon’s Dogma 2″ es un juego que le gusta sorprender a su usuario e invitarlo a explorar su amplio mundo, donde la curiosidad puede llevar a recompensas como tesoros o finales fatales como mi encuentro con el cíclope, mi pelea con una inesperada quimera o mi fallido intento de escapar un dragón. Es parte de su encanto, y también de incontables horas de frustración cuando te encuentras requiriendo dar una nueva caminata por los peligrosos caminos, frondosos bosques y desolados desiertos.

Es también una muestra de la inflexible visión que el director Hideaki Itsuno y su equipo en Capcom para mostrarse fieles al espíritu del primer juego, con un diseño incluso a veces hostil a los jugadores, dejando atrás conveniencias como inventarios ilimitados, objetivos claros en tus misiones, la posibilidad de dejar marcas en el mapa e incluso el ‘fast travel’ (viaje rápido) entre locaciones. Este último existe en cierta manera, pero solo entre seleccionadas locaciones y utilizando recursos que no encuentras frecuentemente. Tu otro método de viaje es a través de carruajes que viajan en tiempo real – aunque te puedes tomar una siesta para acelerar su paso- y que son frecuente objetivo de ataques.

Estas inconveniencias son justamente lo que establece el espíritu de aventura, obligando al jugador a prepararse bien antes de cada viaje. ¿Llevas suficientes pociones? ¿Mi equipo está balanceado para enfrentarme a cualquier monstruo? ¿Tienes suficiente espacio para cargar una posible armadura que encuentres? Son preguntas que tiene consecuencias en este juego.

Los Pawns (Peones) serán tus compañeros de aventuras. / Capcom

De vocación

Otra cuestión en la que “Dragon’s Dogma 2″ supera a su antecesor es el sistema de combate, complejo y emocionante como cabe esperar del mismo estudio detrás de juegos como “Monster Hunter” y “Street Fighter”. El juego permite elegir entre cuatro vocaciones -el nombre del juego para las clases- iniciales y seis avanzadas, con cada una imponiendo un ritmo completamente a la pelea.

"Dragon's Dogma 2" presenta el novedoso tipo de gobernancia donde el rey es elegido a 'boca de dragón'. / Capcom

En mi juego comencé como un Luchador, usuario de espada y escudo que busca defender a sus compañeros. Luego pase a un Guerrero, que realiza golpes lentos y poderosos que requieren estrategia para conectar. Finalmente, me enamoré del Duelista Místico, una vocación híbrida entre mago y guerrero con rápidos movimientos acrobáticos y la capacidad de proteger a tus colegas con escudos mágicos.

Otras vocaciones no se quedan atrás en el nivel de diversión, con el Hechicero recompensando tu paciencia del tiempo que toma conjurar magia con enormes ataques como una lluvia de meteoritos o tornados. Quizás la más rara es el Ilusionista, que casi no puede hacer daño directo, pero que sirve para confundir y debilitar a los enemigos, haciendo que se ataquen entre ellos o incluso que se caigan de un acantilado.

El juego también cuenta de una variedad de enemigos, desde los humildes orcos a otras criaturas místicas como medusas, grifos, trols y, por supuesto, dragones. Cada uno de ellos tiene sus propios patrones, hábitats y debilidades, que deberás aprender a lo largo de tu aventura. Es una multitud de opciones, contrincantes y locaciones que permiten que “Dragon’s Dogma 2″ sea un juego en el que quiera invertir decenas y hasta cientos de horas.

La otra cara de la moneda

Con lo anterior dicho, no tendría razones para recomendar al 100% a “Dragon’s Dogma 2″, más hay ciertas cuestiones importantes que se tienen que tomar en cuenta. Me refiero a su casi abismal rendimiento en consolas como PC. Tanto en Xbox Series X y el PlayStation 5 te tendrás que acostumbrar a un rendimiento de 30 FPS (cuadros por segundo), algo inaceptable para muchos de los jugadores modernos.

Yo lo jugué en PC y aunque mi computadora dista mucho de ser la más poderosa, usualmente puedo correr juegos modernos en la opción gráfica “Alto” sin demasiados problemas y con al menos 60 FPS. No “Dragon’s Dogma 2″, que sobre todo en mis visitas a las ciudades bajó hasta un inaceptable 15 FPS, con algunos de los personajes no controlables (NPC) demorando en cargar al punto que parecían teletransportarse. Mi revisión de varios foros parece indicar que no soy el único en enfrentar estas dificultades.

Son problemas notables que Capcom deberá solucionar, y afortunadamente la compañía japonesa parece estar tomando en cuenta las quejas de los jugadores como en la cuestión de las microtransacciones, pero quizás valga la pena esperar un poco para que lleguen a este punto y “Dragon’s Dogma 2″ sea el juego que merece ser.