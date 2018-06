E3 2018: Fortnite y los otros títulos que Nintendo suma a la Switch

En su conferencia en la E3 2018 la gran N demostró que quiere llevar a la consola portátil Switch a lo más alto de las ventas (acumula 17 millones de unidades vendidas, lo que la transforma en un éxito comparable a la Wii original (con la expectativa de superarla), y para eso pondrá todo su empeño en hacerlo recreando sus grandes éxitos en esta nueva generación.

Por eso es que presentó, con un espíritu de E-Sport, el nuevo Smash Bros Ultimate. Este juego de peleas tendrá un impresionante crossover de personas de varios universos, entre ellos Mario, Samus, Kirby, Bowser, Link, Donkey Kong, Fox, Zelda, Mewtwo, Sonic, Peach, Pikachu, Wii Fit Trainer, Ryu, Snake, Jigglypuff, Bayonetta, Dr. Mario, Wario, Little Mac, Pac-man, Mega Man, Yoshi y Luigi. Estará disponible desde el 7 de diciembre.

Además, y quizás una de las noticias que más revuelo generó en las redes es que no sólo anunció que el juego del momento, el Battle Royale Fortnite, estará en la Switch: desde el 12 de junio ya se encuentra disponible para descargarlo de manera gratuita.



Nintendo también anunció para lo que queda de 2018 y 2019 juegos como Dark Souls, Minecraft, Just Dance, FIFA 19, Dragon Ball FighterZ, Wolfenstein II: The New Colossus, Megaman 11, Octopath Traveler, Daemon X Machina, Xenoblade Chronicles 2 y el divertido y familiar Super Mario Party.



Y por supuesto, no podía faltar el mundo Pokémon, con Pokémon Let's Go, con opciones multijugador, y un accesorio genial: una pokébola (la Poké Ball Plus) que servirá para interactuar con el juego.



Fuente: La Nación de Argentina-GDA