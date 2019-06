E3 2019 | Los mejores videojuegos anunciados en el evento mundial | VIDEOS

El Electronic Entertainment Expo, también conocido como E3, es la convención de videojuegos más importante en el mundo y en lo que va de su desarrollo ya se han anunciado diversas novedades como la llegada de la Xbox Scarlett en 2020 o la fecha de lanzamiento de los esperados Cyberpunk 2077 o Doom: Eternal.

Asimismo, es la primera vez que Sony no está presente en el E3; Shawn Layden, jefe de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, en una entrevista para CNET, señaló que el evento se había convertido “en una feria sin mucha actividad comercial” y que “el mundo ha cambiado, pero que el E3 no ha cambiado necesariamente con él”.



A continuación te presentamos los nuevos videojuegos anunciados en el E3 2019:

► Electronic Arts

— FIFA 20

Fecha de lanzamiento: 27 de setiembre de 2019

Plataformas: PlayStation 4, Nintendo Switch, PC y Xbox

Género: Deportes

La nueva edición de este simulador de fútbol, traerá de vuelta los partidos callejeros con su modo Volta. Si quieres conocer más sobre FIFA 20 da clic en este link.

— Star Wars: Jedi Fallen Order

Fecha de lanzamiento: 15 de noviembre de 2019

Plataformas: PlayStation 4, PC y Xbox

Género: Acción/Aventuras

Este nuevo juego está basado en el mundo cinematográfico de Star Wars y se encuentra en desarrollo por parte de Respawn Entertainment, responsables de Apex Legends.

Aquí la nota con toda la información.

► Microsoft

— Cyberpunk 2077

Fecha de lanzamiento: 16 de abril de 2020

Plataformas: PlayStation 4, Xbox One y PC

Género: Rol

El videojuego de los creadores de The Witcher nos ubicará en un mundo futurista en el que las personas son mitad robots. El juego contará con la participación de Keanu Reeves, el famoso actor conocido por su papel en John Wick y Matrix.

Encuentra más información sobre el esperado Cyberpunk 2077 en este link.

— Gears 5

Fecha de lanzamiento: 10 de setiembre de 2019

Plataformas: Xbox One y PC

Género: Disparos en tercera persona

La quinta entrega de la saga Gears of War será protagonizada por Kait Díaz y nos ofrecerá diversos cambios en la jugabilidad, ambientación y modos.

Si quieres saber más de la historia del juego aquí te dejamos una nota completa sobre Gears 5.



— Halo: Infinite

Fecha de lanzamiento: A finales de 2020

Plataformas: Xbox One, Xbox Scarlett y PC

Género: Disparos en tercera persona

La nueva entrega de Halo será el primer videojuego que esté disponible para la nueva Xbox Scarlett, la consola de siguiente generación de Microsoft.

Si quieres conocer más de la Xbox Scarlett, da clic en el siguiente link.

► Bethesda

— Doom: Eternal

Fecha de lanzamiento: 22 de noviembre

Plataformas: Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC

Género: Disparos en tercera persona/Acción

La secuela del premiado Doom de 2016 ofrecerá mejoras en cuanto a movimientos, armas, historia, acción y modos multijugador. Aquí los detalles.

► Ubisoft

— Watch Dogs: Legion

Fecha de lanzamiento: 06 de marzo de 2020

Plataformas: Xbox One, PlayStation 4, PC y Stadia

Género: Mundo abierto/Acción

La nueva entrega de Ubisoft nos ubicará en una Londres futurista post-Brexit que es dominada por un grupo dictador conocido como Albion.

► Square Enix

— Final Fantasy VII Remake

Fecha de lanzamiento: 06 de marzo de 2020

Plataformas: PlayStation 4

Género: Rol

La aventura de Cloud Strike volverá a las consolas en 2020. Sin embargo, ya se confirmó que el videojuego será episódico, es decir, tendrá una segunda parte debido a su gran extensión.

► Konami

La conferencia de Konami está programada para el día 11 de junio a las 7:00 p.m. (hora Perú) vía Twitch. Se esperan novedades en cuanto a Pro Evolution Soccer 2020, el cual podría contar con Lionel Messi y Ronaldinho como imagen publicitaria principal, según filtraciones.

► Nintendo

La compañía japonesa tendrá presencia en el E3 2019 a través de un Nintendo Direct, el cual está programado para 11 de junio a las 11:00 a.m. (hora Perú). Se esperan novedades relacionadas al remake de The Legend of Zelda: Link's Awakening, el nuevo Animal Crossing, Fire Emblem: Three Houses, Luigi's Mansion 3 y Astral Chain.

