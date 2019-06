Marvel Ultimate Alliance 3, Animal Crossing y The Legend of Zelda | Las novedades de Nintendo en el E3 2019

Nintendo cerró su transmisión en el E3 2019 con grandes novedades sobre sus videojuegos a través de un Nintendo Direct. Títulos como Marvel Ultimate Alliance 3, Animal Crossing o la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild se robaron la atención de todos los espectadores.

El Nintendo Direct es una transmisión en vivo que publica constantemente la empresa japonesa. Esta empezó el 11 de junio a las 11:00 a.m. (hora Perú) y en ella se revelaron gameplays, tráilers de anuncio, fechas de lanzamiento y otras novedades relacionadas a la consola híbrida de Nintendo Switch.

A continuación, les presentamos las principales novedades de Nintendo presentadas en el E3 2019:

► Animal Crossing: New Horizons

El videojuego de simulación de vida desarrollado por Nintendo está de vuelta. A un año de su anuncio, el Animal Crossing: New Horizons estará disponible para Nintendo Switch el 20 de marzo de 2020, lo cual supone un retraso en la fecha de lanzamiento original.

Para Shinya Takahashi, diseñador de Nintendo, la demora se debe a que desde la compañía japonesa esperan presentar un producto al nivel de la serie.

El videojuego pertenece al género de simulación de vida y permitirá a los usuarios concretar actividades del día a día, construir pequeñas construcciones, tener una granja para plantar frutas o vegetales, entre otros.

Aquí te dejamos el tráiler de anuncio presentado en el E3 2019:

► Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

La tercera entrega del exitoso Marvel Ultimate Alliance está a la vuelta de la esquina. El videojuego desarrollado por Team Ninja y distribuido por Koei Tecmo llegará el 19 de julio de este año y será un exclusivo de Nintendo Switch.

Este título es la nueva aventura de los personajes de los cómics de superhéroes de Marvel. El enemigo a vencer en Marvel Ultimate Alliance 3 será el peligroso Thanos, quien lidera a la poderosa Black Order. Para ello, podremos jugar con Los Vengadores, Los Cuatro Fantásticos, Guardianes de la Galaxia, los X-men, entre otros.

Recordemos que Marvel Ultimate Alliance 3: Black Order cuenta con un modo cooperativo local y online, lo que nos permitirá jugar con nuestros amigos.

Te dejamos su tráiler que mezcla escenas cinematográficas y gameplay:

► The Legend of Zelda

Una de las más importantes y representativas franquicias de Nintendo tuvo sorpresa doble: gameplay del remake del Link's Awakening y tráiler de la secuela de The Breath of the Wild.

Por un lado, el remake del clásico The Legend of Zelda Link's Awakening tiene como fecha de lanzamiento el 20 de septiembre de 2018 y traerá muchas mejoras en el apartado gráfico. Recordemos que la versión original se lanzó en 1993 para Game Boy.

En el video mostrado vemos cómo se ve Link y el mundo en general en el juego, como también parte del gameplay y los movimientos de lucha del famoso elfo. Además, Link's Awakening incluirá un modo de creación de mazmorras.

Acá su video en español:

Por otro lado, la gran sorpresa de Nintendo quedó para el final: anuncio oficial y primeras imágenes de la secuela de Breath of the Wild, el premiado videojuego protagonizado por Link de 2017.

En el corto tráiler vemos la fuerza oscura volviendo a Hyrule, la tierra de Link y Zelda. Además, se muestra al personaje que podría ser el enemigo principal de la nueva entrega, quien pareciera un esqueleto dominado por la oscuridad.

No contamos con fecha de lanzamiento ni con título oficial; sin embargo, diversos medios han optado por nombrar al proyecto como The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, pero ello podría cambiar en el futuro.

Ahora solo queda esperar nuevas noticias por parte de Nintendo. No obstante, aquí te dejamos el sorprendente y enigmático video de anuncio:

