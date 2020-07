La conferencia del estudio Bethesda Softworks en el E3 2019 se llevó a cabo el domingo 09 de junio en Los Ángeles, California. Los especialistas en videojuegos de mundo abierto presentaron nueva información sobre Doom Eternal, Wolfenstein: Youngblood y anunciaron de manera sorpresiva un battle royal basado en Fallout 76.

Como se confirmó antes del E3 2019, Bethesda, los creadores de la saga Fallout, no hablaron de los dos esperados The Elder Scrolls VI (la continuación del legendario 'Skyrim') y de Starfield, un videojuego de exploración planetaria.

Sin embargo, mostraron nuevo material sobre otros juegos como Wolfenstein: Youngblood, Doom Eternal (gameplay), The Elder Scrolls: Online (tráiler de la nueva expansión) o Fallout 76 y su modo battle royal.

¿Qué novedades trae Bethesda para la franquicia The Elder Scrolls?

Uno de los títulos que más contenido ha recibido en los últimos años por parte de Bethesda es The Elder Scrolls: Online. Desde su lanzamiento en 2014, el estudio creador lanzó diferentes expansiones que han extendido el tiempo de vida del juego. Ahora, Bethesda acaba de hacer oficial su siguiente expansión titulada Elsweyr, la cual trae de vuelta a los dragones a la tierra mágica de Tamriel.

En un video mostrado en el E3 2019, Bethesda introdujo esta expansión que enfrentará a los habitantes Khajita contra los dragones. Elsweyr ya se encuentra disponible para su descarga. Asimismo, también se confirmó que hay una nueva raza disponible: los nigromantes. Estos poderosos soldados podrán invocar bestias para luchar.

Otra novedad es la llegada de The Elder Scrolls: Blades a Nintendo Switch de manera completamente gratuita. De esta forma, este juego se convierte en el segundo de la saga presente en la consola híbrida luego de Skyrim.

Inicialmente, Blades estaba disponible solo en dispositivos iOS y Android, no obstante, ahora la Switch se suma. Este videojuego permite a los jugadores explorar mazmorras, crear asentamientos humanos o combates entre usuarios.

El juego estará disponible para Nintendo Switch en los próximos meses.

¿Qué novedades hay sobre Wolfenstein: Youngblood?

Wolfenstein: Youngblood, uno de los videojuegos de disparos en primera persona más esperados de la actualidad, presentó nuevo gameplay. El título contará con un modo cooperativo que asegurará partidas divertidas desde el 26 de julio, fecha en que se lanzará a nivel mundial.

Asimismo, la obra de Bethesda estará disponible en PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. La versión de computadora contará con la tecnología del Ray-tracing (trazado de rayos)

Sobre el juego en sí, en el tráiler mostrado nos muestran a los protagonistas del juego: Soph y Jess Blazkowicz, hijas de B. J. Blazkowicz. Ambas tienen la misión de rescatar a su padre (personaje principal de las anteriores entregas de Wolfenstein), quien está confinado bajo el poder de los nazis en algún lugar de París.

¿Qué novedades tendrá Fallout 76?

El último videojuego de mundo abierto de Bethesda es Fallout 76, el cual no recibió buenas críticas cuando fue lanzado. Ahora, el estudio presenta Wastelanders y Nuclear Winter, nuevo contenido con el que el estudio busca mejorar la experiencia de los usuarios.

En primer lugar, Wastelanders es una nueva expansión que llegará a fin de año de manera gratuita para todas las consolas en las que está disponible el Fallout 76 (PC, PS4 y Xbox One). Además, este DLC traerá consigo nuevas armas, decisiones, historia, entre otros.

En segundo lugar, Bethesda enseñó Nuclear Winter, el nuevo modo battle royal del Fallout 76 que permitirá el enfrentamiento simultáneo de hasta 52 jugadores. Asimismo, para defenderse de los enemigos y bestias del yermo, los usuarios podrán crear fortalezas.

Esta modalidad contará con un modo de prueba gratuito 10 al 17 de junio.

¿Qué novedades hay sobre Doom: Eternal?

El 22 de noviembre se lanza a nivel mundial Doom: Eternal, la continuación del Doom lanzado por Id Softwares y Bethesda en 2016, juego que fue uno de los mejores 'shooters' de su año.

El videojuego de disparos en primera persona mostró un gameplay lleno de sangre durante la conferencia de Bethesda en el E3 2019. A diferencia de la anterior entrega, esta contará con más escenarios y con cambios respecto a la jugabilidad como el desplazamiento, por ejemplo.

Doom: Eternal estará disponible a nivel mundial el 22 de noviembre para PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. Aquí sus dos tráilers mostrados en el E3 2019:

Modo multijugador: Battlemode

Tráiler cinematográfico de la historia:

Los horarios del E3 2019 en Perú, Argentina, México o Chile

Aquí te dejamos la programación general de las conferencias del E3 2019 con sus respectivos horarios. No olvides revisar la cobertura especial que está realizando la sección de Tecnología y Ciencia del diario El Comercio.

E3 2019 Conferencias Perú México Chile Argentina España Electronic Arts (EA) 11:15 a.m. (8 de junio) 11:15 a.m. (8 de junio) 12:15 p.m. (8 de junio) 01:15 p.m. (8 de junio) 06:15 p.m. (8 de junio) Microsoft 03:00 p.m. (9 de junio) 03:00 p.m. (9 de junio) 04:00 p.m. (9 de junio) 05:00 p.m. (9 de junio) 10:00 p.m. (9 de junio) Bethesda 07:30 p.m. (9 de junio) 07:30 p.m. (9 de junio) 08:30 p.m. (9 de junio) 09:30 p.m. (9 de junio) 02:30 a.m. (10 de junio) Ubisoft 03:00 p.m. (10 de junio) 03:00 p.m. (10 de junio) 04:00 p.m. (10 de junio) 05:00 p.m. (10 de junio) 10:00 p.m. (10 de junio) Square Enix 08:00 p.m. (10 de junio) 08:00 p.m. (10 de junio) 09:00 p.m. (10 de junio) 10:00 p.m. (10 de junio) 03:00 a.m. (11 de junio) Nintendo 11:00 a.m. (11 de junio) 11:00 a.m. (11 de junio) 12:00 m. (11 de junio) 01:00 p.m. (11 de junio) 06:00 p.m. (11 de junio)

La Entertainment Software Association (la Asociación Comercial de Videojuegos en Estados Unidos) fue la responsable de crear el evento en 1995. Antes de la E3, las compañías de la industria del gaming promocionaban sus juegos o consolas en eventos como el Consumer Electronics Show (CES). El E3 se llevará a cabo en la ciudad de Los Ángeles, California, durante el 8 al 13 de junio. Todos los interesados pueden ingresar al evento con tan solo comprar sus entradas, ello es posible desde 2017.

