E3 2019 | Sigue EN VIVO la transmisión de Nintendo

El streaming de Nintendo está programado para el martes 11 de junio a las 11:00 a.m. (hora Perú) y en este podría dar más información acerca del remake de The Legend of Zelda: Link's Awakening

