E3 2019 | Sigue EN VIVO la conferencia de Ubisoft

Luego de las conferencias de Microsoft o Bethesda, es el turno de Ubisoft. En el día 2 del E3 2019, la compañía francesa tendrá la oportunidad el 10 de junio a las 3:00 p.m. de presentar novedades acerca de sus videojuegos The Division 2, Skull & Bones o Ghost Recon: Breakpoint, uno de sus juegos de disparos más esperados.

Asimismo, durante el mes de mayo, en la presentación de los reportes financieros de la compañía, se dio a conocer de manera accidental que Ubisoft tiene tres títulos de peso que no han sido anunciados hasta la fecha, por lo que su conferencia en el E3 2019 es la ventana perfecta para hacerlo.

Recordemos que Ubisoft es la empresa creadora de Tom Clancy's Rainbow Six, For Honor, Far Cry 5, la exitosa saga Assassin's Creed, entre otros juegos.

Acá te dejamos la transmisión oficial de Ubisoft:

Los horarios del E3 2019

Aquí te dejamos la programación general de las conferencias del E3 2019 con sus respectivos horarios. No olvides revisar la cobertura especial que está realizando la sección de Tecnología y Ciencia del diario El Comercio.



E3 2019 Conferencias Perú México Chile Argentina España Electronic Arts (EA) 11:15 a.m. (8 de junio) 11:15 a.m. (8 de junio) 12:15 p.m. (8 de junio) 01:15 p.m. (8 de junio) 06:15 p.m. (8 de junio) Microsoft 03:00 p.m. (9 de junio) 03:00 p.m. (9 de junio) 04:00 p.m. (9 de junio) 05:00 p.m. (9 de junio) 10:00 p.m. (9 de junio) Bethesda 07:30 p.m. (9 de junio) 07:30 p.m. (9 de junio) 08:30 p.m. (9 de junio) 09:30 p.m. (9 de junio) 02:30 a.m. (10 de junio) Ubisoft 03:00 p.m. (10 de junio) 03:00 p.m. (10 de junio) 04:00 p.m. (10 de junio) 05:00 p.m. (10 de junio) 10:00 p.m. (10 de junio) Square Enix 08:00 p.m. (10 de junio) 08:00 p.m. (10 de junio) 09:00 p.m. (10 de junio) 10:00 p.m. (10 de junio) 03:00 a.m. (11 de junio) Nintendo 11:00 a.m. (11 de junio) 11:00 a.m. (11 de junio) 12:00 m. (11 de junio) 01:00 p.m. (11 de junio) 06:00 p.m. (11 de junio)

La Entertainment Software Association (la Asociación Comercial de Videojuegos en Estados Unidos) fue la responsable de crear el evento en 1995. Antes de la E3, las compañías de la industria del gaming promocionaban sus juegos o consolas en eventos como el Consumer Electronics Show (CES).



El E3 se llevará a cabo en la ciudad de Los Ángeles, California, durante el 8 al 13 de junio. Todos los interesados pueden ingresar al evento con tan solo comprar sus entradas, ello es posible desde 2017.

