La edición de este año de la conferencia de videojuegos E3 llegó a su fin el martes, y su cierre de puertas se ha celebrado con la entrega de los premios E3 2021 Awards, en los que el videojuego de carreras Forza Horizon 5 y el evento de presentación de Xbox y Bethesda han sido los grandes triunfadores.

Los E3 Awards reconocen los principales anuncios que tuvieron lugar durante la conferencia, y son escogidos por la prensa de videojuegos especializada a nivel internacional (IGN, GameSpot, PC Gamer, GamesRadar+, Game Bonfire e IGN China).

En el marco de la primera edición digital del E3, los E3 Awards han sido en formato virtual también por primera ocasión, como ha informado la organización del E3 en un comunicado.

En la categoría principal de los E3 2021 Awards, la del ‘videojuego más esperado en general’, el gran vencedor ha sido el título de carreras Forza Horizon 5, ambientado en México.

Este videojuego es obra de los estudios propios de Xbox y fue presentado durante el Xbox & Bethesda Showcase, conferencia en la que también se anunciaron títulos como Starfield y que ha sido reconocida como la mejor presentación de esta edición del E3 2021.

Asimismo, la prensa especializada ha querido distinguir también a los videojuegos más esperados anunciados en cada una de las presentación acogidas por el E3 2021.

En cuanto a los eventos principales, en el de Ubisoft el juego más destacado ha sido Mario+Rabbids: Sparks of Hope, mientras que en el de Square Enix lo fue Marvel’s Guardians of the Galaxy y en el de Nintendo, la secuela de Legend of Zelda: Breath of the Wild. De la presentación de Xbox y Bethesda, también se ha destacado al nuevo Halo: Infinite.

Otros videojuegos destacados que se han presentado en el E3 2021 han sido The Great Ace Attorney Chronicles (Capcom), Tiny Tina’s Wonderlands (Gearbox Software), Falling Frontier (entre los desarrolladores indies), Asteroids (Intellivision), Songs of Conquest (mostrado en PC Gaming Show), Airborne Kingdom (Freedom Games), Immortality (anunciado en Future Games Show) y Loopmancer (Yooreka Studio).

