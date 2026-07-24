EA SPORTS FC vuelve a despertar expectativas. Luego de que Electronic Arts revelara la portada y el primer vistazo a la jugabilidad, también se notaron cambios importantes en modos tradicionales, ahora ya se conocen otras modificaciones.
EA SPORTS FC vuelve a despertar expectativas. Luego de que Electronic Arts revelara la portada y el primer vistazo a la jugabilidad, también se notaron cambios importantes en modos tradicionales, ahora ya se conocen otras modificaciones.
Por un lado, se ha sabido que EA SPORTS FC 27 llegará oficialmente el 25 de septiembre de 2026 y que estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.
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Según informe de Noticias Caracol, uno de los mayores cambioes es Ultimate Plus Edition, una edición especial de tiempo limitado que aparece por primera vez y que estará disponible para reserva hasta el 31 de agosto.
Otra de las novedades es que Kylian Mbappé y Jude Bellingham compartirán la portada de esta nueva Ultimate Plus Edition.
Quienes la reserven tendrán también algunos beneficios, como siete días de acceso anticipado a partir del 18 de septiembre, contenido para Football Ultimate Team, hasta 10.000 FC Points, entre otros.
También se añade The Grounds, un espacio social completamente nuevo para la franquicia y que expande la experiencia de Clubes con actividades dentro y fuera de la cancha.
En Football Ultimate Team aparecerá la Galería de FUT, que permitirá conservar y organizar colecciones de futbolistas históricos y actuales provenientes de distintos clubes. También se volverá a reunir competiciones como la UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga y LALIGA EA SPORTS, además de importantes torneos del fútbol femenino.
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