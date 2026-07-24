Kylian Mbappé y Jude Bellingham . (Foto: ea.com)
Kylian Mbappé y Jude Bellingham . (Foto: ea.com)
Por Redacción EC

EA SPORTS FC vuelve a despertar expectativas. Luego de que Electronic Arts revelara la portada y el primer vistazo a la jugabilidad, también se notaron cambios importantes en modos tradicionales, ahora ya se conocen otras modificaciones.

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