Tomar inspiración en corrientes que tuvieron éxito en el pasado es algo normal en el mundo artístico y los videojuegos no son una excepción. Así tenemos el caso del equipo de MoonGlint, el cual busca “reimaginar el horror visual” con Echoes of the Living. Se trata de un juego que -de acuerdo a su creador- se ha influenciado en los grandes éxitos de los años 90 como Resident Evil y que acaba de liberar una demostración gratuita en PC (vía Steam).

¿Creciste jugando los primeros Resident Evil? Entonces identificarás algunos elementos en Echoes of the Living. Entre algunos de ellos tenemos los enemigos a vencer, similitud en diseño de personajes, jugabilidad o la posición de la cámara fija.

Echoes of the Living. / MoonGlint

En cuanto al juego, Echoes of the Living nos cuenta una historia ubicada cronológicamente en 1996, año en el que una niebla nubla por completo un pueblo del norte de Europa. Tras esto, los habitantes de la pequeña ciudad son testigos de sucesos terroríficos que no pensaban vivir y por lo que muchos intentan huir. Sin embargo, no tienen éxito y -por el contrario- contraen una extraña enfermedad. Sumado a esto, las víctimas mortales de la neblina reviven, tal cual como si fuesen zombies.

Echoes of the Living. / MoonGlint

Ahora bien, Echoes of the Living tiene una fecha de lanzamiento programada para el último trimestre de 2023, por lo que veremos este juego entre octubre y diciembre próximo. Asimismo, el equipo detrás de Echoes of the Living es MoonGlint, el cual está conformado por un solo desarrollador, según su descripción en Twitter.

Se sabe que la demo está disponible solo en inglés y que no incluye un modo multijugador. A su vez, MoonGlint indicó que existe una versión en español en desarrollo y que se agregará en un futuro.