A puertas del lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo ha estrenado un comercial tan emotivo que se está volviendo viral entre los gamers veteranos.

Zelda: Tears of the Kingdom aterrizará en Nintendo Switch el próximo 12 de mayo. Se trata de la esperada secuela a Breath of the Wild (2017) y es fácilmente el videojuego más esperado del año. A días del estreno del título, Nintendo Australia ha compartido un emotivo comercial que está conmoviendo a los jugadores con mayor experiencia.

La saga de Link lleva muchos años presente, por lo que el juego es popular entre los gamers más veteranos en la actualidad. Bajo esta idea, el comercial muestra a un hombre adulto en su rutina diaria, que se ha estado sintiendo desmotivado ultimámente.

Entonces, el protagonista se anima a jugar Zelda: Breath of the Wild y nota cómo su ánimo va mejorando. El juego le trae felicidad y, al final del comercial, el gamer veterano está jugando en lugares públicos y estando más motivado. “Redescubre tu sentido de la aventura” es el mensaje de Nintendo.

El video ya cuenta con 1,1 millón de vistas a solo undía de ser estrenado en YouTube. Aquí puedes verlo completo.