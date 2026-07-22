El software malicioso fue ocultado en varios videojuegos publicados en la plataforma Steam. (Imagen referencial: Jefferson Santos)
El software malicioso fue ocultado en varios videojuegos publicados en la plataforma Steam. (Imagen referencial: Jefferson Santos)
/ Unsplash
Por Agencia Europa Press

El FBI ha detenido al grupo responsable de una campaña que infectó cerca de 8.000 computadoras con ‘malware’ oculto en videojuegos publicados en Steam para robar criptomonedas por valor de 220.000 dólares.

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