El FBI ha detenido al grupo responsable de una campaña que infectó cerca de 8.000 computadoras con ‘malware’ oculto en videojuegos publicados en Steam para robar criptomonedas por valor de 220.000 dólares.

Durante cerca de dos años, entre mayo de 2024 y enero de 2026, ocho videojuegos de Steam, entre los que se encuentran BlockBlasters, Chemia, Lunara y PirateFi, ocultaron un ‘malware’ que se descargó en miles de computadoras.

Esta acción fue obra de un joven identificado como Zyaire Dontaevious Zamarion Wilkins que, junto con una serie de colaboradores, lo utilizó para infectar aproximadamente 8.000 computadoras de usuarios de la plataforma de Valve.

El objetivo era sustraer información e identificar a los usuarios que tuvieran una criptocartera, para conseguir las credenciales de acceso y robar su contenido. En total, accedieron de manera no autorizada a unas 80 billeteras y consiguieron robar criptomonedas por valor de 220.000 dólares, según se recoge en el texto de la demanda.

El FBI ha detenido al responsable y sus colaboradores, poniendo fin a una operación que anunciaron a principios de año, cuando pidieron la ayuda de jugadores afectados para investigar la presencia de ‘malware’ oculto en videojuegos publicados en Steam.