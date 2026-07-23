Kylian Mbappe será la portada del nuevo videojuego de Electronic Arts. (Foto: EFE)
Kylian Mbappe será la portada del nuevo videojuego de Electronic Arts. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

El Ultimate Edition de EA SPORTS FC 27 ya tiene rostro y es Kylian Mbappé. Electronic Arts anunció que el delantero francés protagonizará la portada del nuevo videojuego, debutando bajo la nueva marca del juego deportivo. Además, también será rostro de EA SPORTS FC Mobile.

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