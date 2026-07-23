El Ultimate Edition de EA SPORTS FC 27 ya tiene rostro y es Kylian Mbappé. Electronic Arts anunció que el delantero francés protagonizará la portada del nuevo videojuego, debutando bajo la nueva marca del juego deportivo. Además, también será rostro de EA SPORTS FC Mobile.

Este es un anuncio que cae bien al delantero que fue nombrado bota de oro al goleador tra su participación en el torneo deportivo, aunque no pudo jugar la final.

Este también es un reconocimiento a su desempeño, no solo en el mundial 2026, donde anotó 10 goles, sumando un total de 22 en sus tres participaciones. También destacó en goleador de LaLiga y en la UEFA Champions League.

Según informe de La Tercera, el futbolista indicó en un comunicado que “formar parte de la portada de un título de EA SPORTS FC por primera vez es un momento muy especial”.

Por otro lado, Jeff Sharma, vicepresidente de Estrategia de la Franquicia y Marketing de la firma de videojuegos, destacó el impacto de Mbappé. “Personifica la ambición, creatividad y atractivo global que definen a EA SPORTS FC hoy”, dijo.

Por otro lado, la firma Electronic Arts estrenará el primer tráiler del videojuego este jueves 23 de julio, y será a través de YouTube.