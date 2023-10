Ya pasaron cinco años del anuncio del multijugador que llegaría a The Last of Us Part II. A pesar de ello, lo poco que hemos sabido sobre su desarrollo son malas noticias como retrasos, despidos y, lo último que se ha revelado, es que habría detenido su desarrollo.

De acuerdo al reconocido portal Kotaku, la situación del multijugador de The Last of Us sería peor de la esperada. El medio ha indicado que fuentes internas han señalado que el desarrollo del multijugador de The Last of Us habría quedado congelado de manera indefinida. Ojo, no cancelado, solo detenido.

De momento, ni Naughty Dog, estudio detrás de The Last of Us, ni PlayStation han confirmado la información del portal. No obstante, estas noticias han levantado incertidumbre en los fanáticos.

En un principio, el multijugador de The Last Of Us sería modo secundario del juego, pero finalmente se ha convertido en un título independiente. / Naughty Dog

Cabe resaltar que en un inicio se planificó al multijugador de The Last of Us como un modo secundario del juego, pero con el pasar del tiempo se determinó que sería un videojuego aparte.

Por otro lado, de acuerdo a información de Kotaku, PlayStation despidió al menos 25 trabajadores de Naughty Dog. Según las fuentes consultadas por el medio, los despedidos formaban parte, en su mayoría, del área de pruebas de control de calidad, aunque también mencionan departamentos como arte o producción. El personal a tiempo completo no habría sido afectado por los despidos.

Concepto de The Last Of Us. / Naughty Dog

Kotaku añade que sus fuentes han indicado que no se ha ofrecido ninguna clase de indemnización a los despedidos y que, incluso, se ha presionado a los desarrolladores afectados y otros empleados que no revelen la noticia. Los contratos de los despedidos se mantendrán vigentes hasta finales de octubre, por lo que se espera que los trabajadores mantengan sus operaciones durante el resto del mes.