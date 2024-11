Las jóvenes deportistas que nos representarán son Wendy Arias Tuero (Lovely), Judith Polo Zelada (Dae), Vanesa Cahuana Pillco (Azumi), Abigail Cuenta Hilaita (Sylvanas) y Fanny Chuquimamani Chavez (Bambú), quienes buscan consolidarse en esta disciplina.

Hace un año el equipo peruano logró quedarse con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2023 de Chile, un antecedente que ha colocado a las gamers peruanas en una posición favorita en esta competencia. Las partidas del e-sport se realizarán del 6 al 8 de diciembre, en la sede Legado Videna (Lima).

Ellas comparten sus vidas, sus profesiones como turismo, ingeniería industrial, ingeniería comercial, entre otras carreras, con la actividad deportiva del e-sport. En esta oportunidad hablamos con Lovely, nickname con el que se conoce a Wendy Arias, ella es de Cusco y se encarga de la asistencia y protección del equipo; y con Judith Polo, también conocida en el mundo gamer como Dae, quien tiene la posición offlaner.

Ellas nos cuentan cómo ha cambiado el e-sport y la participación femenina, la evolución de esta disciplina, su preparación y lo que se espera de esta nueva competencia en donde juegan como locales.

- ¿Cómo se forma el equipo? ¿Cuánto tiempo tienen?

Judith (J): Bueno, nosotras llevamos jugando ya aproximadamente casi dos años. De hecho, en enero del 2025 cumplimos dos años jugando juntas. Ha habido una variación de una jugadora, pero somos cuatro integrantes fijas. En total somos cinco jugadoras. Hemos tenido cambios en el nombre del equipo: empezamos con un nombre, luego entramos a una organización llamada Infamous, cambiamos después a esa organización por Mad Queens, pero siempre fuimos team Perú, desde que clasificamos para los Panamericanos el año pasado y también para la Global Esport Federation.

- ¿Cómo es el nivel de Perú en cuanto a juego de Dota femenino?

J: Yo considero que ahorita el equipo peruano, o sea, nosotras, somos el equipo más fuerte a nivel Sudamérica. Actualmente no hay equipo que nos haya ganado hace más de dos años, todavía. Nos han ganado por ahí una que otra partida, pero nunca una serie ni un campeonato.

Además… Dota 2, el juego comienza Se trata de un MOBA, que es un videojuego multiplayer online. Consiste, según explican Lovely y Dae, en un enfrentamiento de cinco jugadores contra cinco jugadores, en tiempo real. Cada jugador desempeña un rol específico dentro de la partida y, los cinco jugadores en conjunto, hacen una especie de estrategia para tratar de ganar la partida tomando estructuras. Si se llega a tumbar el ancestro enemigo, que es como una estructura principal, gana.

- ¿Y ahora, en esta competencia, qué es lo que se espera en los Juegos Bolivarianos?

Wendy Arias (W): Vamos a participar primero online, nos vamos a enfrentar con los equipos. Hay una fase de grupos y luego ya la final que va a ser presencial en Lima. La semifinal y final van a ser en Lima.

- ¿Y ya tienen estudiados a los equipos? ¿Los conocen o han competido antes con ellos?

J: Sí, de hecho. Siempre tenemos torneos online que organizan por ahí, por ejemplo, la comunidad u otras personas que tienen intenciones de apoyar el Dota femenino, y los equipos de diferentes países se inscriben porque como todo es online, no hay problema y podemos jugar. Hemos jugado contra el equipo colombiano, el equipo argentino que, bueno, en esta oportunidad no va a estar dentro de los bolivarianos, contra el equipo brasileño. Hay varios países y a veces los equipos hacen como un mix de jugadoras. Ya las conocemos.

- ¿Si se pudiera hacer una especie de ranking de equipos femeninos a nivel de la región, cómo podríamos entender cuáles son los equipos más fuertes o de dónde provienen?

J: El equipo argentino estaría en segundo lugar y en tercer lugar, creo, el brasileño. Generalmente cuando tenemos torneos jugamos contra ellas al finalizar. Casi siempre tenemos encuentros contra Argentina. Ya se ha vuelto como un clásico entre Perú y Argentina porque siempre llegamos a finales.

W: De todas formas, yo considero que las chicas de nuestra región somos un poquito más, tal vez, no sé si agresivas en ese aspecto o más competitivas. Sí he visto varios equipos peruanos que les han sacado varios juegos, incluso a las chicas de Argentina, aún siendo para mí consideradas las segundas, las mejores después de nosotras.

- ¿Cómo se preparan ustedes? ¿Tienen algún tipo de entrenamiento especial?

W: Sí, nuestro entrenamiento siempre ha sido online, más que todo. Este año que tuvimos el apoyo de una organización sí pudimos estar en una bootcamp que siento que sí nos ha ayudado bastante, pero más que todo nuestro entrenamiento es online cada una de sus casas. No necesitamos estar presencialmente juntas para tener nuestros entrenamientos: cada una desde su casa, con una PC y un Internet, es más que suficiente para que nosotras podamos tener un entrenamiento, valga la redundancia. Tenemos nuestro ranked individual y un ranked grupal, por así decirlo y además que este año ha habido muchos torneos masculinos del cual siempre nos guiamos. Casi siempre vemos cómo estos equipos se preparan, cómo juegan, y en base a eso también nosotras estudiamos los juegos, y tratamos de sacar jugadas similares.

El equipo peruano llega a los Juegos Bolivarianos para reafirmar su crecimiento ganado. (Foto: Difusión)

- ¿Y hay alguna preparación física? ¿Ustedes siguen alguna preparación física adicional a lo que es la preparación online?

J: Yo creo que eso depende de cada una. Nosotras, generalmente, tenemos un horario de entrenamiento y eso actualmente lo decide cada integrante del equipo. Cuando estábamos en la Gaming House que mencionaba Lovely, que es la bootcamp, sí teníamos un horario un poquito más estricto de juego. Por ejemplo, eran 8 horas y el resto del día podías dedicarte a hacer cualquier otra cosa que tú quieras hacer. Hay chicas que iban al gimnasio, hay chicas que hacían otras actividades estudios y demás, pero siempre es recomendable mantener una rutina también de ejercicio físico para estar saludable, no solamente la mente, sino también el cuerpo.

- Quería preguntarte, Lovely, cómo es el e-sport en regiones. Estamos muy acostumbrados a mirar solo a Lima.

W: En Cusco actualmente no hay mucho impulso. Yo creo que dentro del Perú todavía el impulso está creciendo recién. Siempre he sabido que en Lima y Arequipa había estos torneos. Estando con las chicas recién me enteré que habían torneos femeninos. En Cusco hubo solamente un torneo femenino que fue individual, y de ahí no se hizo. Más era el apoyo a los chicos que sí tenían torneos masculinos, pero en tema femenino no.

- ¿Y cómo ha cambiado la participación de mujeres y el sexismo, si es que ha cambiado, ahora que ya hay torneos femeninos?

W: Actualmente creo que ya la mayoría de las personas sabe que tanto mujeres como varones juegan los videojuegos, así que yo creo que eso [el sexismo] que hubo hace tiempo ya no hay actualmente. Se podría decir que del 100% bajó a su 20 o 30 por ciento, o sea, es lo mínimo que te encuentras. Vas a una partida, estás jugando y hay otra chica más. Es algo súper normal ahora en día.

J: Yo creo que tiene momentos. Dentro del juego mismo sí, como dice mi compañera, te puedes encontrar varias chicas jugando y ya es muy normal que eso suceda. Antes no, hace unos 7 u 8 años eso era muy raro. Pero tiene sus momentos, ¿sabes? Cuando nosotras, por ejemplo, ganamos los Panamericanos el año pasado, olvídate, era hermoso porque todo el mundo quería saber de nosotras, nos llamaban a varias entrevistas. El apoyo se sentía genial de toda la comunidad, pero cuando de repente por ahí empiezas a perder, como que empieza los malos comentarios y esas cosas. Yo creo que depende mucho de lo que estás consiguiendo, y no solamente con nosotras, sino con varios equipos profesionales pasa eso: tu equipo favorito está ganando y lo ovacionas de mil formas, pero pierde y ya empiezan los comentarios negativos. Es así la comunidad.

-¿Qué mensaje le pueden a las chicas o chicos que están en colegios o que están mirando hacer carrera con el e-sport?

J: Bueno, yo creo que la edad no importa mucho, siempre y cuando uno sepa qué tan bueno es, que tengas la facultad de medirte porque, claro, cuando uno va jugando se va dando cuenta más o menos si lo hace bien o no, y eso se mide a través de un ranking que el Dota tiene, y que se llama MMR. Ese es un numerito de clasificación que si tú lo vas subiendo, entonces quiere decir que estás haciendo bien las cosas. Yo conozco varios jugadores, tanto muy jóvenes como muy mayores, que están en equipos profesionales. Hay chicos y chicas que de repente no conocen mucho del e-sport actualmente, pero dentro de Dota 2 sí hay torneos internacionales gigantes y hay participación de jovencitos desde los 16 o 15 años hasta los 33 o 34 años, así que yo creo que la edad como que no importa mucho, si no más bien qué tan bueno eres dentro del juego.

El equipo peruano de dota femenino ganando la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2023, en Chile. (Foto: globalesports.org)

W: Si es que a uno le apasiona bastante este juego, porque más que nada tiene que ser pasión, tiene que ser gusto por el juego, si el juego te gusta demasiado y tú le pones como que la dedicación, las horas, te va a ir muy bien. La edad creo que no importa; es más que todo habilidad y destreza. Entonces, si una persona es hábil, tiene las capacidades, puede hacerlo ya sea que tiene 15 o 14 años o que sea mayor, pasando los 30 o 34 años.

- ¿Qué le dirían a sus rivales con las que se van a enfrentar en los Juegos Bolivarianos y qué es lo que prometen a la hinchada peruana?

W: Pues, decirle a nuestros rivales directamente que se sigan esforzando. Siempre es lo que yo trato de impulsar, siempre trato de invitar a las chicas a que entren a este medio porque siempre tengo la idea de que mientras más jugadoras entren, el e-sport va a crecer. Así que siempre las trato de invitar y motivar a que se unan. Y a nuestros rivales, directamente, que sigan entrenando, que sigan compitiendo, que los escenarios varían; y a nuestro público en general que nos apoya, que nos siga apoyando, ¿no?, que los resultados van a estar ahí, que siempre vamos a dar nuestro 110% en los juegos, porque eso es lo que queremos, y la meta siempre va a ser ganar.

J: Bueno, en realidad tenemos expectativas muy altas. De hecho, consideramos que la medalla de oro va a ser para Perú. Y a nuestros rivales, que ya nos conocemos la mayoría de chicas incluso, pues que será un placer nuevamente jugar contra ellas y espero que se den buenos juegos. Para las chicas que quieran ingresar a este mundo, yo considero que es una muy buena forma de tener un tiempo aparte de los estudios, el trabajo, quizás no competitivamente pero en caso lo hagan yo creo que van a tener un ambiente muy bueno, ya que la comunidad femenina está creciendo. Y como ya mencionaba Lovely, mientras haya más chicas que quieran jugar Dota, va a haber mucho más apoyo.