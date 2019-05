eSports | ¿Quién es la gamer que fue incluida en la lista de líderes del mañana de la revista Times? | VIDEO

La pro-player surcoreana Kim 'Geguri' Se-yeon es la única mujer en la liga profesional de Overwatch, un videojuego de disparos en primera persona desarrollado por Blizzard. En los últimos días, la prestigiosa revista Time la incluyó dentro de su lista de los Líderes de la siguiente generación 2019, por su papel en la batalla contra la discriminación de sexo en los deportes electrónicos (eSports) .

Desde 2014, la revista Time lleva seleccionando a las estrellas emergentes en diferentes ámbitos como política, negocios, cultura o videojuegos; a las que considera como líderes de la siguiente generación. En este año, por primera vez, una mujer proveniente del creciente mundo de los eSports fue seleccionada.

Se trata de la surcoreana Kim 'Geguri' Se-yeon, actual jugadora profesional de 19 años de los Dragons de Shanghai, de la Overwatch League, la liga más importante a nivel mundial del título de Blizzard.

Geguri pertenece a los Dragons de Shanghai desde 2018. (Captura de pantalla: Youtube) Agencias

Overwatch es un videojuego de disparos en primera persona que consiste en el enfrentamiento de dos equipos de seis integrantes, cada uno tiene que escoger a un personaje con características diferentes (daño, tanque y apoyo). El juego está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC; en 2017 anunciaron que superaron los US$ 1.000 millones en ganancias.

Geguri comenta que empezó a jugar videojuegos con su madre, cuando tenía apenas cinco años. Desde entonces, su carrera no ha parado. Sin embargo, su camino hacia el éxito en la comunidad de Overwatch asiática fue arduo.

En 2016, cuando Geguri empezó a formar un nombre, fue acusada falsamente de utilizar un hack de puntería en una competencia oficial. Una ofensa para los deportistas profesionales que en algunas ocasiones puede provocar la expulsión de una liga profesional. En aquella ocasión, Blizzard Corea tuvo que interceder para realizar las investigaciones y determinó que Geguri era libre de todo cargo.

Durante las pesquisas, Geguri tuvo que jugar un torneo oficial mientras era monitoreada por cámaras y micrófonos para demostrar que era inocente. Lo que finalmente consiguió.

Sobre la acusación, los dos jugadores (ELTA y Strobe del equipo Dizziness) que presionaron para que Geguri fuera castigada por Blizzard, quienes renunciaron a la escena profesional de Overwatch tiempo después de conocer sobre su inocencia.

"Lo único que aprendí después del incidente es que nunca debes acusar a alguien sin la prueba adecuada. Pude superar todo este fiasco con la ayuda y el apoyo de mis compañeros de equipo en ese momento", afirma Geguri en una entrevista.

Luego de la lamentable acusación, Geguri fue fichada en 2018 por el equipo chino de los Dragons de Shanghai, una escuadra de mediana tabla en la escena competitiva de Overwatch, gracias a su indudable talento.

Los comentarios positivos sobre su aparición en la Overwatch League fueron constantes, como también los insultos relacionados a su aspecto físico por parte de ciertas personas de la comunidad. En 2018, desde su cuenta Twitter, dijo: "Lo siento por ser fea. Sin embargo, trabajaré duro para lucir bien".

Asimismo, Geguri tiene claro su posición como pro-player femenina en la liga profesional de Overwatch: "Dado que soy la única jugadora en toda la liga, creo que hay muchas personas que me admiran y me ven como un modelo a seguir. Sabiendo esto, me estoy esforzando mucho más para inspirar a otros a llegar a donde estoy hoy".

- La revista Time realiza esta lista desde 2014 y algunos jóvenes posteriormente han ganado Globos de Oro o medallas olímpicas.

- Overwatch es un videojuego de disparos en primera persona desarrollado por Blizzard. Está disponible para PC, PlayStation 4 y Xbox One. En tiendas online peruanas se encuentra a S/. 134,00.

