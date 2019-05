eSports producirán más de 1.000 millones de dólares en ganancias en 2019, según estudio

Fue en 1972 cuando los eSports (deportes electrónicos) aparecieron por primera vez en una olimpiada universitaria. Desde entonces, esta industria ha evolucionado a pasos agigantados. Recientemente, un grupo de analistas de NewZoo lanzaron un informe sobre eSports lleno de datos acerca de las ganancias o alcance de esta industria.

Los eSports son competiciones profesionales de videojuegos que en los últimos años han conseguido mucha más popularidad gracias a los diferentes eventos multitudinarios que existen, la transmisión en línea de estos, entre otros.

NewZoo prevé que en 2019 cerca de 454 millones de personas visualizarán estas competencias. De esa cifra, 253 millones de usuarios son parte de un sector denominado "espectadores ocasionales", mientras que el resto pertenece al "espectadores acérrimos".

La cifra de espectadores de este año incrementó en un 15% respecto a la de 2018 y, según NewZoo, para 2022 podría llegar haber cerca de 645 millones de personas observando una competencia profesional por Internet.

Para poder ver un evento oficial solo basta contar con un dispositivo con pantalla y con acceso a Internet, ya que las transmisiones son gratuitas.

Aquí el cuadro con las estadísticas:

Sobre los ingresos, estos también crecerán exponencialmente hasta 2022. Para NewZoo, solo en 2019 los eSports generarán 1.100 millones de dólares a nivel mundial, una cifra nunca vista en esta industria. Un crecimiento aproximado del 26% sobre lo producido en 2018.

Los factores que impulsen estas altas cifras se pueden deber a la múltiple oferta de hardware (variados precios), mejora en las conexiones de Internet o proliferación de eventos de videojuegos millonarios. Caso de la Fortnite World Cup, que entregará más de 100 millones de dólares en premios durante este año.

Sobre las ganancias de 2019, NewZoo asegura que la industria de deportes electrónicos producirá 1.100 millones de dólares. Esto se divide en los siguientes aspectos: patrocinio (US$ 456 millones), derechos audiovisuales (US$ 251 millones), publicidad (US$ 189 millones), tickets y mercancía (US$ 103), y pagos de juegos (US$ 95).

El primer gran factor es el patrocinio. No es extraño que entidades privadas financien y apoyen a los equipos profesionales. Caso de los equipos de fútbol que tienen sus divisiones de videojuegos, por ejemplo.

Acá el cuadro estadístico:

Del total que se producirá en 2019, cerca de US$ 400 millones serán generados por la región Norte América, obteniendo un 37%. Cabe destacar que la diferencia entre 2019 y 2017 es significativa: casi 450 millones de dólares.

Finalmente, te dejamos la proyección que tiene NewZoo hasta 2022:

Estas cifras millonarias confirman que la industria de los eSports cada vez es más importante y que sus ingresos seguirán aumentando en el futuro. Por lo que en unos años se podrían entregar premios mucho más grandes, provocando que cada vez más personas decidan por ingresar a los eSports.

DATO:

- NewZoo es un grupo analista de mercado que publica información sobre eSports entre otros temas.

