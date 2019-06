Dota 2 | Los equipos que disputarán el torneo más importante del videojuego

La escena competitiva de Dota 2 es una de las más importantes en el mundo de los eSports. En los últimos años, el campeonato mundial The International ha conseguido ubicarse como uno de los que más dinero reparte a sus equipos participantes, solo en la edición 2018 entregó US$ 25'532.177 una cifra récord hasta la llegada de la Fortnite World Cup en febrero de 2019, que premiará con US$ 30'000.000.

De cara al The International 2019, el cual tendrá un total de 18 equipos clasificados a través del Dota Pro Circuit (12) y las finales regionales (6), ya se conocen algunos de los clasificados gracias a su puntuación en la tabla del DPC. El evento de eSports se realizará en Shanghai, en China, durante el mes de agosto.



Aquí el video con el que se anunció el The International 2019:

Valve, la compañía creadora del popular MOBA, implementó desde 2017 el Dota Pro Circuit (DPC), un circuito profesional de Dota 2 que se divide en 10 campeonatos, cinco 'minor' y cinco 'major'. Los dos entregan puntos para la tabla de clasificación pero no de igual manera, los 'minor', torneos más pequeños, entregan menos puntos que los 'major', los cuales son los más importantes en el camino hacia el The International.

¿Quiénes son los equipos clasificados al The International 2019?

Actualmente, con el inicio del Epicenter Major, en Rusia, el último 'major' del DPC, ya se conocen a los primeros ocho equipos de doce clasificados que estarán en el máximo evento que define al campeón de Dota 2 del año.

Se trata de Team Secret, Evil Geniuses, Virtus.pro, Vici Gaming, PSG.LGD, Team Liquid, Fnatic y Ninjas in Pyjamas.

Aquí te dejamos la tabla de clasificación con los primeros 15 equipos, solo 12 llegarán al The International 2019:

El Dota Pro Circuit se implementó en 2017 y esta es la tabla de la actual temporada. (Captura de pantalla: Liquipedia.net) Agencias

Team Secret encabeza la tabla de clasificación con 14.250 puntos. El equipo europeo también se llevó The Chongqing Major y quedó en segundo lugar en el The Kuala Lumpur Major, asegurando un gran colchón de puntos. Además, la escuadra liderada por 'Puppey' fue el subcampeón del The International 2018.

Aquí el video de la final del MDL Disneyland Paris Major:

Luego se encuentra Virtus.Pro, el segundo mejor clasificado cuenta con 11.400 puntos tras ganar el The Kuala Lumpur Major y quedar como subcampeón en The Chongqing Major y en la DreamLeague Season 11.

Evil Geniuses, Vici Gaming, PSG. LGD y Fnatic se encuentran en tercer, cuarto, quinto y sexto puesto, respectivamente. Estos cuatro equipos obtuvieron los puntos necesarios para estar 'matemáticamente' clasificados tras sus participaciones en los diferentes 'major' de la temporada.

Finalmente, los últimos dos clasificados hasta la fecha son Team Liquid y Ninjas in Pyjamas. Por un lado, el primero no ha tenido el desempeño esperado por los fans en el actual DPC; ya que solo participó en tres 'major', quedando en octavo puesto en uno (450 puntos) y dieciseisavo en otro (75 puntos). La suerte llegó en el último MDL Disneyland Paris Major, pues Team Liquid llegó a la final asegurando 3.000 puntos.

Por otro lado, Ninja un Pyjamas comenzó bien la temporada tras quedar en tercer lugar en el Kuala Lumpur Major, pero después no obtuvo buenos resultados, hasta el MDL Disneyland Paris Major, donde entró al Top 6 y recibió los puntos necesarios para clasificar al The International 2019.

Como te mencionamos, recién estamos a puertas de comenzar el último 'Major'. Por lo que las esperanzas del resto de equipos de la tabla aún queda intacta. Pues ganarlo significa llevarse a casa casi 5.000 puntos.

Asimismo, el equipo peruano Infamous Gaming participará en el evento competitivo y buscará obtener un buen resultado para clasificar al The International 2019. Da clic en este link para conocer más sobre el equipo en el Epicenter Major.

El Epicenter Major definirá a los últimos cuatro clasificados para el The International 2019 del DPC. La situación se encuentra apretada para el puesto 11, 12 y 13, ya que la diferencia entre estos equipos es menor a 100 puntos. Esta competencia de eSports se realizará desde el 22 de junio hasta el 30 del mismo mes.

De todas maneras, luego quedan las clasificatorias regionales. Estos enfrentamientos asegurarán los últimos seis cupos para el máximo evento de Dota 2 en el mundo. Las plazas se dividen así: un equipo norteamericano, sudamericano, chino, del sur de Asia y de la Comunidad de Estados Independientes.

Cabe recordar que en la edición 2017 del The International, el equipo peruano Infamous Gaming logró la ansiada clasificación. A raíz de ello, Valve preparó un pequeño documental sobre Dota 2 en Perú, te lo dejamos:

DATO:

- The International 2019 de Dota 2 se desarrollará en Shanghai, China, en el mes de agosto próximo.

- Dota 2 es un videojuego gratuito que se puede descargar desde la plataforma de Steam. Está disponible en PC y Mac.

