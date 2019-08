EVO 2019 | Cómo va el campeonato eSports de pelea más importante del mundo

And Japan clutches it out in the Grand Finals reset!#EVO2019 #SOULCALIBURVI Top 8 Results:

1 🇯🇵Yuttoto

2 🇺🇸@bluuegod

3 🇫🇷@Skyll_13

4 🇺🇸Woahhzz

5 🇸🇬@ShenChanSG

5 🇯🇵@Tamonegi

7 🇺🇸@SaiyneSC

7 🇫🇷@Kayane https://t.co/pRm0CRLp4y pic.twitter.com/OTjCik5H6F