Solo tienes que evitar los zombies no te coman poniéndote a salvo en un refugio que tú mismo has construido. Ese es el concepto del título que Facebook destaca como uno de los mejores de su plataforma de videojuegos: "Undead Nation: Last Shelter".

La sección Facebook Gameroom, una aplicación de escritorio para juegos de PC donde se pueden encontrar los diferentes títulos que están disponibles en la red social, compartió el tráiler del videojuego para que solo una buena estrategia puede garantizar tu éxito.

"Para sobrevivir en este juego de estrategia debes reunir recursos, mejorar tu refugio y luchar contra los zombies", dice Facebook Gameroom en un aviso. Lo que no dice es que también puedes atacar a otros jugadores, tomar el control de nuevas áreas y matar a todos los zombies con armas unas más potentes que otras.

"Undead Nation: Last Shelter" es un título de DoubleUGames, desarrolladora de Studio A conformada por talentos probados con la visión de hacer una experiencia de inmersión que puedan disfrutar los jugadores de cualquier edad y de todas partes del mundo, según dice la empresa.

Puedes descargar el videojuego de forma gratuita en tu computadora a través de este link. El mismo solo puede ser jugado en de la aplicación Facebook Gameroom y la red social una vez sea instalado. El progreso se queda guardado tanto en la aplicación como en tu perfil en la red social.