Capcom anunció más contenido para el videojuego Monster Hunter World. En esta oportunidad se trata de la llegada de dos personajes emblemáticos de Street Fighter, Ryu y Sakura. Las imágenes ya están disponibles en Facebook y otras plataformas de la empresa.

En realidad, estos clásicos luchadores saldrán como lo dos nuevos atuendos especiales.

(Video: Facebook)

Según la publicación en Facebook, los trajes podrán ser equipados como una sola entidad por los cazadores de cualquier género, cambiando completamente la voz y el aspecto de quienes los usen.



A Ryu se le puede obtener en la misión “Down the Dark, Muddy Path”. Primero estará disponible para los jugadores de Monster Hunter World en PS4 que tengan partidas guardadas de Street Fighter V. Luego se podrá construir una armadura con las características de las artes marciales mediante el sistema del juego.



Este evento, que llegará después a Xbox One, también estará disponible para jugadores en PS4 que no tengan Street Fighter en sus datos. Aún no hay fecha definida para Sakura.



Cabe recordar que, recientemente, Capcom anunció que llegaban atuendos inspirados en Monster Hunter World para Street Fighter V.

