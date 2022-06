Fall Guys ya se encuentra disponible de forma gratuita en PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC (a través de Epic Games) para todos los usuarios. Si quieren tener una chance de quedarse con la victoria en las partidas, los jugadores deben tener en cuenta unos consejos para llegar a la final.

El videojuego fue lanzado en 2020, en pleno pico de la pandemia. Debido al aislamiento social, las personas empezaron a entretenerse no solo con películas o series, sino también con juegos. Fall Guys, entonces se convirtió en un “boom” debido a su jugabilidad, colores y diseños amigables. Por ello, al anunciarse que sería gratis para junio de 2022, la mayoría de usuarios saltaron de alegría, pues podrían disfrutar de este divertido título con amigos.

¿Cómo sobrevivir en las partidas de Fall Guys?

1. Sigue a la gente. Si eres nuevo y no sabes la mécanica de uno de los mapas, lo mejor que puedes hacer es seguir a la multitud. De esta manera, tienes más chances de sobrevivir, pues la mayoría sabrá qué hacer. Esta regla tiene excepciones, debido a que el grupo no siempre sabe el paso correcto, pero esto será más notorio cuando consigas más experiencia.

2. Cronometra tus saltos. Es más simple correr directamente hasta llegar a la meta, pero en muchos mapas o pruebas tendrás que sortear obstáculos. Saltar en el momento exacto te permitirá avanzar al primer intento y sin errores, pero también te podría salvar de una descalificación segura si estás muy detrás del resto. Incluso hasta podrías generar una ventaja considerable si logras un salto perfecto, en algunas ocasiones.

3. Aprende a zambullirte. Como se explicó antes, en algunos mapas o pruebas existen obstáculos. Desde mazos tratando de sacarte del camino a varas que buscan tirarte al vacío, estos incovenientes para el jugador pueden ser fácilmente esquivados si aprendes a tirarte al suelo. Incluso puedes hacer un salto con zambullida para llegar un poco más lejos o asegurar que caigas en una plataforma. Sin embargo, debes tomar en cuenta que al hacerlo vas a perder un poco de tiempo, pues al caer y levantarse, tu personaje se retrasa unos segundos.

4. Sujétate de objetos. A veces, el juego pone retos como alcanzar la parte de superior de una pared muy grande o balancearte sobre una valla para ganar más tiempo. Los saltos no siempre nos permitirán llegar tan alto o a una distancia muy larga, por ello, es importante saber cómo sujetarse de objetos para alcanzar la meta. Solo se necesita práctica y memoria para recordar qué hacer durante la partida.

5. A veces, tendrás que reducir tu velocidad. Avanzar sin detenerse no siempre nos dará el mejor resultado. En ocasiones tendremos que esperar al siguiente momento para cruzar o escalar. Es mejor perder un momento y seguir, a tener que rehacer todo y perder aun más tiempo.

6. Deja que la multitud te lleve. En algunas situaciones, habrá tanta gente en un mismo lugar que no podrás moverte de forma libre. Trata de no pelear con ellos, sino dejar que te lleven hacia adelante. De esta manera, no pierdes tiempo cayéndote por tratar de salir del grupo.

7. Caerse puede ser útil. La forma más simple de llegar a la meta es tratar de no caerse mientras se sortean los obstáculos. Sin embargo, en algunas ocasiones, es mejor caer sin problemas, pues mientras algunos tratan de hacer el paso a paso, tú simplemente te levantarás y seguirás en la carrera. Ten en cuenta que el vacío no es una opción.

La supervivencia de los personajes en la partida depende de algunos puntos. | (Foto: Fall Guys)

8. Juega a la defensiva. Algunas pruebas enfrentan equipos de diferentes colores. El rival suele ir al ataque para tratar de ganar rápidamente, por lo que su defensa suele quedar vacía. Si aseguras que tu marcador quede en cero, un contrataque certero puede darte la victoria. Recuerda que es mejor que tu equipo lleve la ventaja mientras no tienes anotaciones en contra.

9. Jugar sucio o no. En Fall Guys no solo puedes sujetarte de objetos, sino también de los otros jugadores. Usualmente se hace para que otro amigo llegue a la meta o para molestar a un jugador en específico. Lo mejor es no jugar sucio, pues pierdes tiempo valioso para llegar a la meta.

10. Algunos trucos para diferentes mapas. En general, lo mejor es no permanecer cerca de los bordes, pues podrías caerte con cualquier empujón o mal movimiento. Sin embargo, para algunos mapas o pruebas en específico, hay algunos consejos: