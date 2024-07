Las Fiestas Patrias se acercan, presentándonos un momento de reflexión a los avances y carencias de nuestro país. Una de las industrias que ha visto un crecimiento agigantado en los últimos años es la del desarrollo de videojuegos, pasando de ser inexistente a una continua expansión a partir del cambio del milenio. Y su producción no se limita a juegos descartables de Flash como los que conocimos, dejando atrás títulos como “Vladigames” (2000), “The King of Perú” (2001) y su secuela “The King of Perú 2 The Final Mecha” (2002), cuya función principal recaía en ser una parodia de la política nacional, para pasar a títulos críticamente aclamados que aparecen en el catálogo de Epic Games Store y Steam, además de ganar premios en el exterior. En honor a un nuevo aniversario de la independencia de nuestro país, aquí algunas recomendaciones de juegos “Made in Perú” que puedes disfrutar con fervor patriótico.

Arrog (2020)

Los cuestionamientos sobre qué ocurre después de la muerte son fundamentales en el arte, desde el viaje de Dante en “La divina comedia” a frescos como “El Juicio Final” de Miguel Ángel y, cómo no, videojuegos como “Limbo”. Pero pocos títulos de entretenimiento electrónico lo han hecho con tanta originalidad como “Arrog”, un videojuego desarrollado por LEAP Game Studios y Hermanos Magia que nos lleva por el viaje de un alma tras su muerte, un trayecto influenciado por el imaginario andino.

Hermosamente ilustrado y sonorizado, “Arrog” se publicita como un juego de puzle, aunque yo lo describiría más como una experiencia sensorial, dónde uno no tendrá que romperse la cabeza para proceder como en juegos como “Return of the Obra Dinn” o antiguos juegos de aventura como “Monkey Island”. En ese aspecto, una de las ventajas de Arrog es que se trata de una experiencia corta diseñada para durar menos de una hora - ciertamente no te da opciones de salir en medio de la partida -, haciéndolo una opción bastante atractiva no solo para los que no tienen mucha experiencia en los videojuegos, sino los que no cuentan de mucho tiempo para el entretenimiento.

“Arrog” ha sido reconocido internacionalmente, incluyendo llevarse el Premio de la Audiencia en el Independent Games Festival de 2021.

Disponible en Windows (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4 y 5, iOS y Android. Precio estimado: S/.7.50 (Steam)

Recomendable para quienes le gustan juegos como “Kentucky Route Zero”, “Gorogoa”, “Machinarium” o la saga de “The Room”.

Imp of the Sun (2022)

"Imp of the Sun" / Sunwolf Entertainment

Desde que “Metroid” y “Castlevania: Symphony of the Night” popularizaron el género de los ‘metroidvania’, el mercado ha estado saturado por esta variación de los juegos de plataforma, con solo un puñado rescatable en los últimos años con juegos como “Hollow Knight”, “Ori and the Blind Forest” y, más recientemente, “Prince of Persia: The Lost Crown”.

Es por eso que fue osado la decisión del desarrollador peruano Sunwolf Entertainment de meterse a esta gresca con su juego inaugural “Imp of the Sun”, con resultados bastantes satisfactorios. El título, lanzado en 2022, sigue las aventuras de Nin, un guerrero enviado por el Sol a la Tierra para derrotar a cuatro poderosos seres que sirven como los precursores de un Eclipse Eterno.

El juego se desarrolla en un mundo semi-abierto inspirado por la cultura incaica que lo ayuda a destacar de sus competidores. En cuanto a la jugabilidad, esta podría ser considerada estándar para el género y consiste en una mezcla de niveles de plataformas y peleas dónde deberás esquivar los ataques del enemigo y atacar con diversas habilidades, las cuales podrás mejorar ‘leveleando’ tu personaje. En general, se puede considerar un admirable esfuerzo por un estudio primerizo.

Disponible en Windows (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X/S. Precio estimado: S/.37.00 (Steam).

Recomendable para quienes le gustan juegos como “Ori and the Blind Forest”, “Hollow Knight” y “Guacamelee!”, este último otro juego que se sumerge en una cultura latina como la mexicana.

“Tunche” (2021)

"Tunche" / Leap Games Studio

Después de años languideciendo, el género de los beat ‘em up ha visto un resurgimiento en los últimos años, ola en la que uno de sus exponentes más interesantes fue el videojuego peruano “Tunche”.

Desarrollado por Leap Games Studio, el juego se ambienta en la Amazonía peruana, poniendo al jugador en el rol de uno de los guerreros encargados de proteger la región de poderosos enemigos sobrenaturales a través de cuatro regiones. Y, como todos los beat ‘em up que valen la pena, el título permite hasta cuatro jugadores simultáneos, incrementando el caos y la diversión.

Como muchos de los juegos del género, “Tunche” cuenta con un sistema de pelea simplificado en el que solo utilizarás un par de botones para atacar o utilizar tus habilidades especiales. Esto no significa que el juego sea monótono gracias a la inclusión de cinco personajes que le dan variedad al juego, con cada uno presentando distintas fortalezas y debilidades.

El juego también incorpora elementos del ‘roguelite’, obligando al jugador a comenzar desde el inicio si es que pierden la vida, aunque cada derrota puede significar más recursos para mejorar a tu personaje. Es una mecánica que contribuye a la longevidad del juego, aunque para algunos pueda parecer engorrosa. Quizás lo más memorable es el arte del juego que ha sido dibujado a mano, presentando un colorido diorama inspirado en la selva peruana.

Disponible en Windows (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox. Precio estimado: S/.37.00 (Steam)

Recomendable para quienes le gusta “Castle Crashers” o, para los más entrados en años como el autor de esta nota, “Double Dragon”, “Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time” y el juego de arcade de “Los Simpson”

“Rhythm Doctor”

"Rhythm Doctor" / 7th Beat Games

Incluso antes de que La Joven Sensación sonorizara los latidos de un corazón en su canción “Tic Tic Tac”, muchos han notado las propiedades musicales de este órgano vital, aunque quizás no al extremo que “Rhythm Doctor”, un juego en el que tomas el papel de un cardiólogo que debe mantener el ritmo para preservar la vida de sus pacientes.

Desarrollado por el apropiadamente llamado el desarrollador peruano 7th Beat Games, la magia de este juego radica en su simpleza, desde su arte pixelado al hecho de que solo necesitas la barra espaciadora - y un afinado sentido del ritmo - para jugarlo. A pesar de esto, el título logra imponer diversos retos para el jugador, desde interrupciones sonoras y visuales que complicarán tu labor.

Personalmente no soy muy fan de los juegos de ritmo, más que nada por mi aparente carencia de oído musical, sin embargo mi breve experiencia con “Rhythm Doctor” me llevó a un mayor entendimiento de qué hace este tipo de juegos tan interesantes para otras personas, una experiencia que han compartido decenas de miles en Steam, donde el título cuenta con un 98% de reseñas positivas.

Disponible en Windows (Steam). Precio estimado: S/.36.00 (Steam)

Recomendable para quienes le gustan los juegos de ritmo como “DJ Max” o “Dance Dance Revolution” y también para aquellos que están curiosos por el género y se sienten demasiado intimidados por los títulos más populares.