FIFA 19 | Así ha cambiado el famoso videojuego en sus 25 años de existencia

'FIFA' es unos de los juegos más populares entre fanáticos del fútbol y de los videojuegos. La primera versión se lanzó en 1993 y, en adelante, la compañía EA Sports ha renovado el videojuego anualmente. Descubre a continuación cómo ha cambiado este clásico, que este 28 de septiembre estrena su edición 2019.



En 1993, el equipo Extended Play Productions, de Electronic Arts Canadá, desarrolló 'FIFA International Soccer', un videojuego lanzado por Electronic Arts (EA). Fue comercializado en diciembre de 1993 para la plataforma Sega Genesis/Mega Drive y en 1994 fue adaptado para otras consolas.



En julio de 1994 se lanzó 'FIFA 95', una nueva versión que incluía por primera vez varios clubes, en adición a las selecciones nacionales. Se añadieron equipos de 8 ligas internacionales: Italia, España, Alemania, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Holanda.

En 1995 se lanzó 'FIFA 96', el primer juego de la serie en incluir gráficas de tiempo real en 3D para el Sega Saturn, el PlayStation y la versión de PC. También fue el primero en presentar jugadores con nombre y posición reales, una tabla de posiciones y la opción de hacer transferencias y modificaciones a los equipos.



En 1996 se lanzó 'FIFA Soccer 97'. La principal novedad de esta entrega sería un nuevo modo de juego: fútbol sala, en una cancha cubierta y con equipos de 6 jugadores. Adicionalmente se incluyeron los comentarios de John Motson, famoso comentarista del fútbol británico, y de Andy Gray, ex jugador de fútbol escocés y también comentarista.



En junio de 1997 se lanzó uno de los juegos más exitosos de la serie: 'FIFA 98'. Además de la calidad en los gráficos y el desarrollo de la inteligencia artificial de los jugadores, con este juego por primera vez se aplicaba correctamente la figura del "fuera de lugar" en los partidos y la posibilidad de cambiar el carácter del árbitro. El juego contaba con 16 estadios y 172 equipos registrados.



En 1998, EA Sports lanzó 'FIFA 99'. A partir de esta versión, la opción de fútbol sala fue removida del juego, pero se avanzó en gráficos y las capacidades de los jugadores. Este videojuego incluyó animaciones básicas de los rostros, así como mejoras en uniformes y estadios. También permitía crear copas y ligas personalizadas.



'FIFA 2000' fue lanzado en 1999. En esta versión se incluyeron 40 equipos con formaciones antiguas para que las personas pudieran jugar con leyendas del fútbol ya retiradas. Se introdujo, además, la MLS (Major League Soccer), reemplazando la ficticia "Liga Americana".



En el año 2000 se lanzó 'FIFA 2001', el cual trajo por primera vez en una versión del videojuego los escudos oficiales de los equipos en los uniformes. Esto, gracias a que las ligas cedieron las licencias respectivas.



En octubre de 2001 se lanzó 'FIFA Football 2002', también conocido como 'FIFA 2002'. Lo más llamativo de esta versión fue la adición de tarjetas de recompensa, licenciadas por Panini, disponibles tras ganar competencias determinadas. Además, este sería el último de los juegos en tener en su repertorio a la Selección nacional de Japón, pues la federación de fútbol de ese país vendió los derechos de exclusividad a Konami, desarrollador de videojuegos rival de EA Sports.



En 2002 llegaría 'FIFA Football 2003', que introdujo a la serie un cambio importante en la interfaz. Se ofrecía mayor detalle de estadios, jugadores y uniformes. Fue el primer juego de la serie en utilizar EA Trax, un sistema exclusivo de música implementado para la banda sonora del juego



En 2003 se lanzó una nueva versión del popular juego. Bajo el nombre 'FIFA Football 2004', esta versión introdujo divisiones secundarias a las ligas nacionales y la posibilidad de controlar dos jugadores al mismo tiempo. Por primera vez equipos latinoamericanos estuvieron presentes en la serie, como Boca Juniors y River Plate.



En la entrega 'FIFA Football 2005', lanzada en 2004, fue añadida la liga mexicana. Las principales novedades de esta versión fue la opción de crear un jugador y las mejoras en el llamado "career mode", que es la función para controlar un personaje del juego y guiarlo a lo largo de su carrera.



Para 'FIFA 06', que fue lanzado en 2005, EA Sports produjo uno de los cambios más grandes en la serie: más de la mitad del código del juego fue replanteado. Esto aumentó el control que tenía el usuario del juego e introdujo la función "química de equipo", la cual determinaba qué tan bien se entendían los jugadores dentro de un equipo.



En septiembre de 2006 se lanzó 'FIFA 07', que incluyó la posibilidad de crear equipos personalizados y una nueva función llamada "ligas interactivas".



En 2007 llegó 'FIFA 08'. Esta versión introdujo un nuevo modo de juego llamado 'Be a Pro'. Con esa novedad, el usuario tenía el control de un único jugador en el campo de juego.



Con 'FIFA 09', que se lanzó en 2008, se desarrolló un nuevo sistema operativo. Esto debido a las exigencias gráficas del PlayStation3 y del Xbox 360. Con esta versión vino el modo Adidas Live Season, el cual actualizaba las estadísticas de los jugadores de una liga determinada basándose en el desempeño del usuario.



En 2009 se lanzó 'FIFA 10'. La mayor innovación de esta versión fue el movimiento 360° a la panorámica que ofrecía el videjuego, pues hasta ese entonces todas las versiones contaban únicamente con una vista de 8 direcciones.



En septiembre de 2010 se lanzó 'FIFA 11'. Entre los cambios más significativos de esta versión se encuentran, además de la calidad en gráficos, mejoras en el movimiento de los jugadores, sus pases y se habilitó la posibilidad de jugar como portero.



Una de las versiones más revolucionarias ha sido 'FIFA 12', que se lanzó en noviembre de 2011. En este se habilitó la posibilidad de salir de las consolas de videojuegos a los dispositivos móviles. Por primera vez en la historia un juego de FIFA era aprobado para sistemas operativos como iOS disponible para iPhone, iPad y iPod Touch.



En 2013 llegaría 'FIFA 13', que trajo avances importantes en la inteligencia artificial de los jugadores. Esta versión también incluyó el EA Sports Club, un componente que permitía a los usuarios recibir recompensas, acceder a retos, jugar una liga y partidos amistosos en línea. Incluso, se podían crear jugadores ficticios a partir de fotografías.



'FIFA 14' se lanzó en 2013. Incluyó un motor 'Ignite', que permite no sólo mejoras gráficas, sino también un mayor realismo en los jugadores. A partir de esta versión el videojuego contaría con todos los clubes de primera categoría de las ligas de Argentina, Chile y Colombia.



En 2014 se lanzó 'FIFA 15'. En esta versión, se destaca el desarrollo en la inteligencia emocional de los jugadores. Con más de 600 nuevas reacciones, estos responden a momentos importantes, como fallar un gol o una fuerte jugada.



'FIFA 2016' fue lanzado en septiembre de 2015. Esta versión fue la primera en incluir futbolistas femeninas. Es, además, el primero en el que los jugadores de las portadas fueron elegidos por voto popular, incluyendo la primera mujer en aparecer en la portada de un juego de FIFA: Steph Catley, de Australia.



En septiembre de 2016 salió 'FIFA 17'. Para ese entonces, la serie de juegos era objeto de críticas pues las últimas versiones no tuvieron grandes diferencias una de otras. El cambio más importante fue la introducción del sistema 'Frostbite', con el que las recreaciones de los futbolistas lucían mucho más reales, la velocidad era mucho más dinámica y el balón circulaba con más ligereza.



El 29 de septiembre de 2017 el juego número 25 de la serie FIFA. Se trataba del 'FIFA 18', el cual incluyó personalidades mejoradas para los jugadores. Esto permite que los jugadores se comporten con movimientos más auténticos, tanto con el balón o sin él. EA destacó, por ejemplo, que el juego emula los giros del jaimaicano Raheem Sterling o la técnica del francés Antoine Griezmann.



EA Sports anunció que 'FIFA 19' estará disponible a partir de este 28 de septiembre. Para destacar, la compañía ha dicho que esta versión tendrá la licencia para incluir la Champions League y que, además, contará con una nueva herramienta llamada 'Active Touch System', la cual, según Sam Riviera, responsable de las mecánicas de juego, es un nuevo sistema que ordena al jugador cómo llegar a la pelota para contactarla en las mejores condiciones.

Fuente: El Tiempo/GDA

