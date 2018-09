FIFA 19 | Con Farfán, Carrillo y Ruidíaz, así se ven los jugadores peruanos en el videojuego

FIFA 19, uno de los videojuegos más populares ya está en los ojos del mundo y sus miles de usuarios ya pueden disfrutar intensos partidos ante sus amigos y/o rivales desconocidos del modo online. Una de las principales novedades del título desarrollado por EA Sports es que añade la UEFA Champions League, gracias a una alianza con la UEFA.

Como es costumbre, EA Sports suma a cada selección de fútbol con su respectiva plantilla, y la de Perú no es la excepción. Sin embargo, un detalle a precisar es que FIFA 19 no cuenta con la licencia de nuestra selección, esto significa que no veremos a los jugadores vestir el kit oficial de la bicolor.

Aunque, de todas formas, la selección peruana cuenta con una amplia variedad de jugadores nacionales, incluso aquellos que no han formado parte de las últimas convocatorias de Ricardo Gareca, como Cristian Benavente, Carlos Zambrano y Claudio Pizarro.

En cuanto a los gráficos, algunos de los jugadores se parecen mucho a como se ven en la realidad, este es el caso de Jefferson Farfán y André Carrillo, quienes además son los portadores de las mejores habilidades dentro del juego.

Mira cómo se ve cada jugador de Perú en el videojuego en la siguiente galería.

DATO

El FIFA 19 se vende desde el 28 de setiembre y está disponible para las consolas PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 3, Xbox 360 y Microsoft Windows.