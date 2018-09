El FIFA 19 se vende en el mundo desde el 28 de setiembre de 2018. La expectativa sobre este videojuego fue muy grande, por eso una vez estrenado varios poderosos equipos como el Real Madrid, Chelsea de Inglaterra, Atlético de Madrid, Bayern de Múnich, entre otros, no dudaron en darle la bienvenida a través de redes sociales.

Como se sabe, esta es la 19 edición de una de las sagas más rentable de Electronics Arts (EA) y está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 3, Xbox 360 y Microsoft Windows.

De acuerdo a la prensa especializada, el FIFA 19 llega con un formato que, aunque con pocas novedades, no deja de cansar a sus seguidores.



Electronics Arts le concedió a la web de Tecnología y Ciencias de El Comercio una copia del FIFA 19. Decidimos probarlo con un Perú vs. Chile, a propósito del partido que ambas escuadras jugarán el 12 de octubre en Estados Unidos.



Perú vs. Chile en FIFA 19 | GAMEPLAY

Sobre la presencia de Perú en el nuevo título de EA, hay un detalle. El juego no cuenta con la licencia completa de la blanquirroja. Por eso, la selección peruana no aparece con su uniforme oficial ni con su escudo. Sin embargo, sí hay una amplia plantilla de jugadores.



Jefferson Farfán, André Carrillo, Carlos Zambrano y Raúl Ruidíaz son los futbolistas con mejor puntuación en cuanto a sus habilidades.

DATO

El Perú vs. Chile del 12 de octubre será un partido amistoso. El choque está programado para las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Hard Rock Stadium de Miami.



(Si deseas enviar información a nuestra sección web de Tecnología y Ciencia, puedes hacerlo a: mtumay@comercio.com.pe / martintumay@gmail.com)

Síguenos en Twitter: