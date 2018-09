FIFA 19 | Este es el primer equipo de la semana del videojuego

FIFA 19, el popular simulador de fútbol desarrollado por EA Sports ya está disponible para los usuarios que tengan acceso desde este 19 de septiembre, al 'Early Access'. Si bien el lanzamiento oficial es el próximo viernes, algunos ‘gamers’ ya pueden disfrutar de forma anticipada.

El FIFA Ultimate Team es el modo de juego con mayor preferencia de FIFA 19. Por ello, EA Sports ha presentado el primer 'The Team of the Week' (TOTW por sus siglas en inglés) que significa “El equipo de la semana”. A lo largo de todo el año, cada miércoles se presentará una relación de jugadores con talento sobresaliente al estándar.

El primer TOTW de FIFA 19 tiene como gran estrella a Eden Hazard, una de las figuras del último Mundial que juega actualmente en el Chelsea de Inglaterra. También destacan el suizo Granit Xhaka del Arsenal y el alemán Timo Werner del RB Leipzig.

Equipo principal:



Yann Sommer. (Borussia Mönchengladbach) – Portero con 84 de valoración.



Kalidou Koulibaly. (Napoli) – Defensa central con 88 de valoración.



Álvaro González. (Villarreal) – Defensa central con 82 de valoración.



João Cancelo. (Juventus) – Lateral derecho con 84 de valoración.



Dimitri Payet. (Olympique de Marsella) – Extremo con 86 de valoración.



Granit Xhaka. (Arsenal) – Centrocampista con 84 de valoración.



Eden Hazard. (Chelsea) – Extremo con 91 de valoración.



Andriy Yarmolenko. (West Ham United) - Delantero con 83 de valoración.



Ángel. (Getafe) – Delantero con 83 de valoración.



Timo Werner. (RB Leipzig) – Delantero con 85 de valoración.



Hirving Lozano. (PSV) – Delantero con 83 de valoración.

Suplentes

Thomas Strakosha. (SS Lazio) – Portero con 83 de valoración.



Sidnei. (Real Betis) – Defensa central con 82 de valoración.



Ryan Fraser. (A.F.C. Bournemouth) – Centrocampista con 81 de valoración.



Nicolas Pépé. (Lille OSC) – Delantero con 81 de valoración.



Jérôme Gondorf. (SC Freiburg) – Centrocampista con 81 de valoración.



Garry Rodrigues. (Galatasaray) – Extremo derecho con 82 de valoración.



Bradley Wright-Phillips. (New York Red Bulls) – Delantero con 81 de valoración.



Reservas

Luis Miguel Rodríguez. (Atlético Tucumán) – Delantero con 79 de valoración.



Han Kyo-won. (Jeonbuk Hyundai Motors) – Delantero con 76 de valoración.



Gerso Fernandes. (Sporting Kansas City) – Extremo izquierdo con 79 de valoración.



Pierre-Michel Lasogga. (Hamburgo S.V) – Delantero con 79 de valoración.



Musashi Suzuki. (Matsumoto Yamaga) – Delantero con 72 de valoración.