FIFA 20 | Las 10 novedades confirmadas que tendrá este videojuego de fútbol | FOTOS

Como cada año, millones de fanáticos de los videojuegos de deportes esperan la llegada del nuevo FIFA. Este año, como no podía faltar, Electronic Arts anunció el FIFA 20, el cual trae como principal novedad el retorno del fútbol callejero o sala (a través del modo Volta).

Asimismo, este esperado videojuego se estrena el próximo 27 de setiembre para PS4, PC, Nintendo Switch y Xbox One. Cabe destacar que la versión para la consola híbrida de Nintendo no contará con el modo Volta.

A la fecha, lamentablemente no contamos con información oficial acerca de alguna demo del título, lo cual es habitual por parte de EA. Ya que, en FIFA 18 y 19 se liberó la demostración apenas dos semanas antes, es decir, en los primeros días de setiembre. Por lo que se infiere que Electronic Arts podría hacer lo mismo con el FIFA de este año.

A pesar de lo último mencionado, constantemente Electronic Arts publica noticias acerca de FIFA 20 que emocionan a sus miles de simpatizantes. A propósito de ello, hemos resumido las principales novedades del videojuego. No te las pierdas.

1.- El regreso del fútbol callejero (Modo Volta)

El principal caballo de batalla de EA para este año: Volta. El modo fútbol callejero (o sala) regresa después de siete años (FIFA Street - 2012). En esta renovada modalidad, los usuarios podrán jugar en formatos de 3 vs. 3, 4 vs. 4 y 5 vs. 5, existiendo, a su vez, herramientas de personalización para los futbolistas (ropa, tatuajes, peinados y más).

FIFA 20 saldrá el próximo 27 de setiembre y contará con un modo fútbol callejero.

2.- Eden Hazard, Virgil van Dijk y Zinedine Zidane como caras del videojuego



Así como PES 2020 tendrá a las estrellas de Lionel Messi y Ronaldinho en su portada, FIFA 20 no se queda atrás y contará con los europeos de Eden Hazard, Virgil van Dijk y Zinedine Zidane como principales rostros del simulador.

Cabe mencionar que los tres jugadores estarán en las siguientes versiones respectivamente: Estándar Edition (Eden Hazard), Champions Edition (Virgil van Dijk) y Ultimate Edition (Zinedine Zidane).

Eden Hazard, Zinedine Zidane y Virgin van Dijk estarán en la portada de FIFA 20.

3.- La Champions League se queda en FIFA

La Champions, el torneo de clubes más importante del planeta, se mantiene en FIFA 20. La competición de fútbol seguirá licenciada al 100% en el juego de EA, por lo que no nos perderemos ningún elemento conocido, tanto en modo carrera o para un partido amistoso.

La Champions League se queda en FIFA 20.

4.- Importantes licencias en FIFA 20

Después de la significativa baja que tuvo FIFA 20 tras perder la licencia de la Juventus a manos de PES 2020, el simulador de EA confirmó que cuenta con 30 ligas oficiales, tales como La Liga de España, la Bundesliga de Alemania o la Premier League de Inglaterra; más de 700 equipos, cerca de 17.000 jugadores y 90 estadios licenciados.

Como gran novedad, el Liverpool será 'partner' de FIFA 20, ¿qué quiere decir esto? Nos encontraremos con la mayoría de jugadores totalmente escaneados, como también al estadio de Anfield.

El Livepool es 'partner' de FIFA 20.

5.- Clubes Pro renovado

Uno de los modos más populares del FIFA se actualiza. Según EA, han escuchado las peticiones de la comunidad y las implementarán en FIFA 20. De ellas se destaca que aumentarán la experiencia de personalización a través de un sistema de avatares que nos permite modificar cada zona de nuestro cuerpo a gusto. Las celebraciones, accesorios, peinados, continúan en FIFA 20.

La modalidad de Clubes Pro de FIFA 20 se renovará.

6.- El VAR no estará en FIFA 20

El Videoarbitraje (o VAR) se está implementando en diferentes competiciones a nivel global. Ya lo vimos en la Copa del Mundo Rusia 2018 o en la Copa América Brasil 2019. Lo más lógico es ver que FIFA 20 también lo tenga. Sin embargo, EA ya confirmó que la próxima entrega del simulador no contará con el VAR.

Según una entrevista que le hicieron a Samuel Rivera, director de jugabilidad de FIFA 20, él afirmó que el Videoarbitraje no estará en FIFA 20 debido a que la empresa se enfocó en mejorar, principalmente, la jugabilidad.

7.- Jugabilidad mejorada y afinada

A diferencia de FIFA 19, este nuevo simulador mejorará la jugabilidad de los partidos, tanto cuando los usuarios tengan la pelota, como cuando no la tengan (en el caso de los defensores). Además, la inteligencia artificial de los jugadores, arqueros o árbitros también cambiará para mantener la fluidez del partido.

En los enfrentamientos 1 vs. 1 se han incluido mejoras en los regates, finalizaciones colocadas o barridas. En la página web de EA se lee: "Gracias al sistema de posicionamiento rediseñado, los duelos uno contra uno deberían producirse con más frecuencia y por todo el campo en FIFA 20. Tanto el regateador como el defensa tendrán más tiempo y espacio para anticiparse a la jugada y demostrar sus habilidades."

EA afirma que han mejorado significativamente la jugabilidad del FIFA 20.

A su vez, FIFA 2020 ha diseñado nuevamente el sistema de cobro de faltas (tiros libres o penales) para hacerlo más intuitivo y para evitar que sea tan "predecible".

FIFA 20 presentará un cursor para disparar los penales con efectividad.

8.- FIFA 20 con un renovado Ultimate Team (con premios diarios, semanales y mensuales)

Como si de Fortnite o Dota 2 se tratase, FIFA 20 incluirá una serie de retos diarios, semanas y mensuales, los cuales nos premiarán con escudos, celebraciones (como bailes graciosos), camisetas especiales, cánticos, balones o hasta temas para los estadios.

Para hacernos con estos elementos de personalización, tendremos que jugar más y más. Conforme vayamos ganando partidos iremos acumulando experiencia hasta llegar al nivel 30, el tope.

FIFA 20 incluirá retos diarios, semanales y mensuales que nos premiarán con diferentes elementos como balones, celebraciones, temas para estaciones, entre otros.

Asimismo, al puro estilo de los juegos arcade, EA agregará diferentes modos de juego para aumentar la diversión de los jugadores. En una de las modalidades confirmadas tendremos que movernos con el balón por una zona determinada sin que nos lo quiten, si luego de ello anotamos, ganaremos una cantidad significativa de puntos. A su vez, se han incluido más "poderes", tales como una gran velocidad, tiros ultraeficientes y regates exitosos.

9.- La demo habría de llegar en setiembre próximo

Como es costumbre en Electronic Arts, la demo llegaría dos semanas antes del lanzamiento oficial de FIFA, el cual está planeado para el 27 de setiembre próximo. Ello se infiere debido a que la demo de FIFA 18 salió el 12 de setiembre, cuando su fecha de lanzamiento final era el 29 del mismo mes. Luego, en FIFA 19, en 2018, la demo se estrenó el 13 de setiembre, mientras el juego completo lo hizo el 28.

10.- Nuevas Leyendas

Recientemente EA hizo el anuncio que Andrea Pirlo, Didier Drogba, Ian Wrigth y Ronald Koeman serán las próximas Leyendas del FIFA 20. Sus cartas estarán disponibles para el FUT del nuevo simulador. Así como nos mostraron a los experimentados jugadores mencionados, también se presentaron las cartas de Eden Hazard, Luka Jović o Joao Félix.

Drogba y Pirlo serán las próximas Leyendas de FIFA 20.

DATOS:

FIFA 20 saldrá a la venta el próximo 27 de setiembre para PS4, XB1, Nintendo Switch y PC.

