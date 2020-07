El sábado 8 inicia el E3, la feria de videojuegos más importante del mundo, que este año celebra su 25° edición. El evento arrancará con la presentación de Electronics Arts (EA), que como todos los años realizará su tradicional EA Play, aunque esta vez prescindirá de su formato típico de conferencias y apostará más por una serie de streamings de alrededor de tres horas, con charlas y partidas en directo.

Star Wars Jedi: Fallen Order, Apex Legends y Battle Field V serán algunos de los títulos más importantes de la compañía que tendrán cabida en la exposición. Además, la desarrolladora confirmó recientemente la llegada de FIFA 20 para el 27 de septiembre, por lo que en todos los detalles de la esperada entrega serán anunciados en la EA Play.

[E3 2019 | Fechas y horas de las conferencias y lo que se sabe de cada una de ellas]

Desde la sección de Tecnología y Ciencia de El Comercio seguiremos las transmisiones del evento EN VIVO. Podrás verlas desde aquí:

A continuación, mostramos con más detalle las fechas y horas de esta primera presentación de EA en el E3:

EA PLAY (8 de junio) Perú México Chile Argentina España Cuenta regresiva del EA PLAY 11:15 a.m. 11:15 a.m. 12:15 p.m. 01:15 p.m. 06:15 p.m. Star Wars Jedi: Fallen Order 11:30 a.m. 11:30 a.m. 12:30 p.m. 01:30 p.m. 06:30 p.m. Apex Legends 12:00 m. 12:00 m. 01:00 p.m. 02:00 p.m. 07:00 p.m. Battlefield V 12:30 p.m. 12:30 p.m 01:30 p.m. 02:30 p.m 07:30 p.m EA SPORTS FIFA 01:00 p.m. 01:00 p.m 02:00 p.m. 03:00 p.m 08:00 p.m EA SPORTS Madden NFL 01:30 p.m. 01:30 p.m 02:30 p.m. 03:30 p.m 08:30 p.m The Sims 4 02:00 p.m. 02:00 p.m 03:00 p.m. 04:00 p.m 09:00 p.m

Este es el programa general del E3:

E3 2019 Conferencias Perú México Chile Argentina España Electronic Arts (EA) 11:15 a.m. (8 de junio) 11:15 a.m. (8 de junio) 12:15 p.m. (8 de junio) 01:15 p.m. (8 de junio) 06:15 p.m. (8 de junio) Microsoft 03:00 p.m. (9 de junio) 03:00 p.m. (9 de junio) 04:00 p.m. (9 de junio) 05:00 p.m. (9 de junio) 10:00 p.m. (9 de junio) Bethesda 07:30 p.m. (9 de junio) 07:30 p.m. (9 de junio) 08:30 p.m. (9 de junio) 09:30 p.m. (9 de junio) 02:30 a.m. (10 de junio) Ubisoft 03:00 p.m. (10 de junio) 03:00 p.m. (10 de junio) 04:00 p.m. (10 de junio) 05:00 p.m. (10 de junio) 10:00 p.m. (10 de junio) Square Enix 08:00 p.m. (10 de junio) 08:00 p.m. (10 de junio) 09:00 p.m. (10 de junio) 10:00 p.m. (10 de junio) 03:00 a.m. (11 de junio) Nintendo 11:00 a.m. (11 de junio) 11:00 a.m. (11 de junio) 12:00 m. (11 de junio) 01:00 p.m. (11 de junio) 06:00 p.m. (11 de junio)

La Electronic Entertainment Expo (E3) tuvo su debut en 1995. En un inicio, la exposición solo permitía la entrada de trabajadores de las empresas y periodistas, pero a partir del 2017, la asistencia se abrió al público en general. En el evento muchos desarrolladores de videojuegos exponen sus creaciones y novedades en software y hardware. Además desde 1998 se entrega un premio al mejor videojuego del E3. Esta edición 2019 se llevará a cabo desde el 8 al 11 de junio en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, en California.

