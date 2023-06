‘Trisha’, como es conocida en la comunidad fanática del popular FIFA, ha estado presente en la escena de eSports de Perú en los últimos años y en su camino ha pasado por equipos como Amaru Hunter o la división de eSports del Municipal.

A su vez, y como ya mencionamos, Trisha ganó el torneo femenino eSports de la FPF, que se llevó a cabo en 2020. Gracias a esto, la jugadora representó a Perú en el Fame Her Game de la FIFA, un evento realizado en Zúrich, Suiza, que tuvo como objetivo abordar los retos a los que se enfrentan las mujeres en los eSports, así como también para brindarles herramientas para que sigan desarrollando su potencial.

A propósito de esto -y desde Zúrich-, Trisha conversó con El Comercio para hablar acerca de sus inicios en los eSports, así como también sobre su camino y actualidad.

Los inicios de Trisha: desde jugar con su hermano a los ocho años a ser parte de la comunidad fifera

Si uno es jugador profesional de eSports, también es fanático de los videojuegos. Esta persona dominó un juego y subió al siguiente peldaño: pasó de jugar para uno para competir contra otros. Eso también ocurrió con Trisha.

“ Empecé con los videojuegos desde niña. Debe haber sido a mis ocho o nueve años, jugando con mi hermano . Desde pequeña siempre tuve la pasión del fútbol, entonces esa conexión con el FIFA... Bueno, en esos tiempos el Winning Eleven”, dice a El Comercio la deportista electrónica. “ Como mi hermano jugaba bastante, él me hacía jugar ”.

Trisha cuenta que se fue a vivir a Italia por ocho años y que luego de ello regresó al Perú. En su vuelta, descubrió lo que eran los torneos del videojuego FIFA. “ Me dio la curiosidad de ir a una competencia, entonces me ‘aventé' y conocí a un chico que me metió en el mundo competitivo . Fui parte de la comunidad Fifera en Perú y empecé a jugar en diferentes equipos... Me hice un poco conocida, porque no había otra mujer que jugara ”.

Luego de eso pasaron aproximadamente 10 años, cuenta Trisha. “Fue más o menos a mis 22 o 23 cuando entro a este mundo del FIFA acá en Perú, luego de eso empiezo a competir y lo sigo haciendo hasta ahora. Hoy en día estoy en un club competitivo argentino que tiene aspiraciones de profesionalizarse en este mundo y es a lo que apunto ”, confiesa.

Ser mujer en una escena dominada por los hombres

En el mundo de los videojuegos y los deportes electrónicos, las mujeres no pasen por los mismos retos que los hombres. Existen comentarios machistas y discriminadores que normalizan los estereotipos de género, tanto en las partidas de los juegos, las transmisiones en vivo y también a la hora de contratar talentos. Es por ello que existen iniciativas como Fame Her Game de la FIFA, por ejemplo. ¿Cómo fue la experiencia de Trisha, en este sentido?

“Lo he vivido [el machismo], felizmente no mucho. Quizás ha ayudado un poco el hecho de que yo sea competitiva. Siento que tengo nivel [en FIFA], entonces ya cuando los chicos ven a quién tienen enfrente cambian de mentalidad ”, confiesa a este Diario Trisha, quien al participar en torneos mixtos logró hacerse un espacio en la comunidad.

“Luego ya te ven jugar y ven que compites al igual que ellos, como cualquier otra persona”, agrega. Trisha destaca que en los deportes virtuales “ no hay ningún tipo de diferencia entre hombres y mujeres, es exactamente lo mismo ”. “Acá todo es mental, es estratégico; entonces, ¿no tendría por qué ser diferente, no?”, dice.

“ Viví un poco [el machismo en su camino en el FIFA]. He notado que sí ha habido un cambio y ya no lo siento tanto . Quizá es porque la comunidad que tenemos en Perú no es tan grande. Al ser la única mujer es como que te queda grabado”, confiesa Trisha, desde Zúrich, Suiza.

Pero algo que resalta Trisha es que la pandemia aportó a la escena de eSports y que hubo una grata evolución desde que ella empezó a jugar.

“La pandemia ayudó mucho y creo que también es gracias a ese crecimiento, porque fue gigante y de un momento a otro. No podíamos salir y se organizaron muchas competencias en línea de videojuegos en general, pero también de FIFA. Gracias a eso yo estoy acá”, declara la peruana. “ Tengo a compañeros que representan a la Federación y que hace poco han clasificado al Mundial de FIFA ; es un éxito porque sé que son personas que vienen trabajando hace años, al igual que yo, y le ‘meten’ duro a esto y han obtenido resultados.

Sabías qué... Perú en el Mundial de FIFA La eSelección clasificó al FIFAe Nations 2023, el Mundial del popular videojuego FIFA 23. De esta manera, Perú clasifica al FIFAe Nations Cup 2023 por segundo año consecutivo, pues en 2022 también alcanzó un cupo para el torneo que tomó lugar en junio en Copenhague, Dinamarca. El equipo está conformado por Enzo Paredes, Doménico Suárez, Joseph Sotomayor e Ian Carrasco.

¿Las mujeres pueden vivir de los eSports?

Antes de dar la respuesta hay que tomar en cuenta distintos factores como el videojuego, los torneos, si uno pertenece a un equipo u organización, acuerdos publicitarios y más. Es por ello que cada caso es un mundo.

Según Trisha, desde su posición como mujer y jugadora profesional de FIFA, la situación es difícil.

“ Si es bien complicado siendo hombre, siendo mujer estamos muchísimo más lejos. Siento que Perú está muy lejos, lo sé porque conozco personas dentro de la comunidad y tengo amigos que luchan por ello cada día a pesar de tener un nombre en Sudamérica. Aún las marcas no apuestan por el talento y no entiendo el motivo . Creo que el gaming tiene mucho potencial y FIFA es un juego que te da mucho. Si en hombres estamos lejos, en mujeres peor”, comenta Trisha.

Ahora bien, es complicado vivir de los eSports, ¿pero hay entonces un espacio de crecimiento para las jugadoras de FIFA?

“Hay potencial, falta apoyo. Creo que se podría comenzar creando más competencias netamente para mujeres y en presencial. Si no empezamos de ahí, nunca nada va a cambiar . No conozco o no tengo amigas con esa visión de algo más allá de un hobby”, confiesa la jugadora. “Tiene que haber de alguna manera iniciativas de competencia presencial o en línea, pero que se vea ese apoyo hacia el mundo fifero de mujeres”.

Consejos para las estrellas del FIFA femenino de Perú

