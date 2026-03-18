Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Motorola anunció que es el socio oficial de smartphones del recientemente anunciado juego FIFA Héroes, publicado por Solace. Se trata de un título de fútbol 5 al estilo arcade que cuenta con jugadores reales, mascotas y personajes ficticios de propiedad intelectual en el mismo campo. Es el primer videojuego de la FIFA tras el rompimiento de EA Sports, que ahora tiene el FC 26.

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