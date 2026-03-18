Motorola anunció que es el socio oficial de smartphones del recientemente anunciado juego FIFA Héroes, publicado por Solace. Se trata de un título de fútbol 5 al estilo arcade que cuenta con jugadores reales, mascotas y personajes ficticios de propiedad intelectual en el mismo campo. Es el primer videojuego de la FIFA tras el rompimiento de EA Sports, que ahora tiene el FC 26.

Esta colaboración combina la tecnología móvil de Motorola y la experiencia de juego inmersiva del juego de FIFA Héroes, creado para promocionar la Copa del Mundo.

El MWC 2026 había un cancha con dos celulares para jugar FIFA Hérores. (Foto:: Diego Barrio de Mendoza)

FIFA Héroes ofrece a los aficionados experiencias innovadoras y centradas en los dispositivos móviles que los mantienen conectados. Trae e la memoria los recordados FIFA Street y Winning Eleven 3, por el campo reducido y la posibilidad de jugar con animales, respectivamente.

Motorola aparecerá directamente en FIFA Héroes y sus smartphones incluirán acceso instantáneo al nuevo juego móvil con licencia de la FIFA. Los fans también podrán descargar el juego desde Google Play Store.

Todos los usuarios de Motorola tendrán acceso a contenido exclusivo dentro del juego diseñado especialmente para ellos, incluyendo fichas y gemas de poder, emoticonos, una celebración de gol retro razr, personajes jugables y mucho más. Este contenido forma parte de una colaboración más amplia que se desarrollará a través de una serie de activaciones globales, antes y durante la Copa Mundial de la FIFA 26.

FIFA Héroes, el nuevo videojuego de futbol 5. (Foto: Motorola)

Más allá del contenido en sí, la asociación presenta una experiencia de juego diseñada específicamente para el nuevo razr fold, teléfono plegable al estilo libro. Optimiza la gran pantalla desplegada de 8,1 pulgadas del dispositivo para que los jugadores obtengan una visión ampliada del campo.

Además, el espacio adicional de la pantalla permite que los controles se sitúen cómodamente debajo del juego para una visualización sin obstáculos, y también ofrece a los jugadores la flexibilidad de personalizar su diseño para una ergonomía óptima.