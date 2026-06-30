Videojuego trabajado por Motorola está disponible en PlayStore. (Foto: Difusión)
Videojuego trabajado por Motorola está disponible en PlayStore. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

A propósito del Mundial 2026, que disputan las selecciones en México, Canadá y Estados Unidos, el videojuego FIFA Heroes fue lanzado y ya está disponible a nivel mundial. Es así que los aficionados de todo el mundo disfrutar de una forma novedosa de vivir el deporte rey desde sus teléfonos.

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