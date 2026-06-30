A propósito del Mundial 2026, que disputan las selecciones en México, Canadá y Estados Unidos, el videojuego FIFA Heroes fue lanzado y ya está disponible a nivel mundial. Es así que los aficionados de todo el mundo disfrutar de una forma novedosa de vivir el deporte rey desde sus teléfonos.

El título reúne en un mismo campo a jugadores reales, mascotas de la Copa Mundial de la FIFA™, personajes de ficción y algunos de los creadores más influyentes del mundo, todo ello en un formato ligero y enérgico diseñado para partidos rápidos y una acción divertida y fácil de jugar.

Este juego ha sido posible gracias a la colaboración de Motorola con Solace, la empresa editora de este nuevo título de fútbol 5 de estilo arcade.

Con este lanzamiento, los usuarios podrán disfrutar de una experiencia de acceso inmediato. En el caso de Motorola, los jugadores recibirán un conjunto de contenidos y ventajas exclusivos dentro del juego, entre los que se incluyen.

Entre los beneficios está la celebración de gol “Sssh Snap”, en la que el jugador se lleva el teléfono a la oreja, se burla del rival con un “Sshh”. También está la explosión de gol “Full Strength”, con una animación especial en homenaje a un icono de los videojuegos, flanqueado por barras de señal doradas y brillantes que representan el juego a plena potencia.

También hay 5.000 monedas, que permiten a los jugadores subir al instante a un personaje al nivel 5 y obtener una ventaja inicial en el juego; 80 gemas, que se pueden usar en la tienda para desbloquear paquetes de jugadores, lotes, celebraciones de goles o contenido adicional del juego

Además, FIFA Heroes vendrá preinstalado en muchos de los próximos smartphones de Motorola, en especial con el razr fold que aporvecha su pantalla. También pueden descargarlo directamente desde Google Play Store.