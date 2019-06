E3 2019 | El esperado Final Fantasy VII Remake llega en marzo de 2020 para PS4 | VIDEOS

Durante la conferencia de Square Enix en el E3 2019, se presentó un nuevo tráiler del esperado Final Fantasy VII Remake, una adaptación de uno de los videojuegos de rol japonés más importantes de la industria, y se confirmó que estará disponible el 3 de marzo de 2020. El video mostró características sobre la jugabilidad del FFVII Remake.

En 1997 salió a la venta el Final Fantasy VII para PlayStation, el título dejó encantado a miles de personas, tanto así que Square Enix recibió miles de peticiones de fans en todo el planeta para hacer un remake.

No obstante, no hubo información de tal remake hasta el E3 2015, evento en que se confirmó que Square Enix estaba sumergido en un proyecto ambicioso por traer de vuelta a la popular saga japonesa.

Ahora, en el marco de la convención de videojuegos Electronic Entertainment Expo 2019, el equipo desarrollador dio más detalles sobre el videojuego como su fecha de lanzamiento prevista para el 3 de marzo de 2020 o su jugabilidad.

Aquí te dejamos el tráiler presentado en el E3 2019:

Final Fantasy VII es parte del género de los videojuegos de rol japonés, o, simplemente JRPG. Esta variante de los clásicos RPG se enfoca en la narrativa del juego y no prioriza los sistemas de combate, como usualmente se da en los títulos de rol de occidente. Además, el diseño de los JRPG se ven influenciados por el anime japonés, en lugar de tener gráficos realistas. Sin embargo, ello no es regla y puede cambiar dependiendo del videojuego.

A continuación, te presentamos todo lo que ya se conoce sobre Final Fantasy VII Remake:

¿De qué trata Final Fantasy VII Remake?

El nuevo videojuego de Square Enix será un 'remake' de la versión de 1997. Sin embargo, podría haber ligeros cambios en la historia; ya que Square Enix confirmó que el juego llegará en diferentes episodios, debido al gran tamaño de la historia.

"Hay mucho contenido para revisar al hacer un remake completo, y la producción está en marcha en varias partes", se deja ver en un comunicado en su página web.

No queremos arruinar la experiencia de los lectores que están interesados en adquirir próximamente el videojuego, por lo que nos limitaremos a contar los primeros sucesos de la trama.

La historia de FFVII Remake empieza con Cloud Strife, un joven eco-terrorista del grupo armado Avalancha, el cual es liderado por un rebelde llamado como Barret Wallace. El joven protagonista deja una bomba en un reactor nuclear ('Mako') que se encarga de sustraer raudamente energía de las profundidades de la tierra.

El objetivo de Avalancha y de Cloud Strife es detener el funcionamiento de los reactores Mako, pues destruyen la tierra mientras que extraen minerales. La empresa Shin-Ra es la dueña de estos máquinas industriales.

Aquí una foto de Cloud en FF VII Remake:

Así se ve Cloud Strife en el FF VII Remake. (Captura de pantalla) Agencias

El primer asalto de Cloud y Avalancha resulta satisfactorio. Pero en el segundo ocurre lo contrario, Shin-Ra busca repeler los ataques y envía soldados a la base del reactor. Este, durante el asalto, explota, lanzando a Cloud a los suburbios de la ciudad. Allí es donde conoce a Aeris, uno de los personajes femeninos más importantes del juego. Una vez con ella, Cloud acepta convertirse en su guardaespaldas, pues ella era buscada por Los Turcos, el grupo armado de Shin-Ra.

Luego de escapar de Los Turcos, Cloud y Aeris se encuentran con Tifa, otro integrante de Avalancha y tras infiltrarse en la casa del líder de la delincuencia Don Corneo, se enteran que el plan de Shin-Ra era destruir todo el reactor 7 junto a la base secreta del grupo eco-terrorrista. Y fue así como sucedió.

Después de esto Aeris es capturada por Shin-Ra y ellos se enteran que la joven es parte de una raza conocida como los Ancianos, seres que se creían extintos que fueron los primeros en habitar el mundo.

Así se ve Aeris en el último tráiler del FF VII Remake:

Así se ve Cloud Strife, Aeris Gainsborough, Barret Wallace. (Captura de pantalla) Agencias

Posteriormente, Cloud comienza una serie de misiones para rescatarla de Shin-Ra y poco a poco en ese sentido la historia va desarrollándose.

¿Cómo se concibió Final Fantasy VII Remake?

Luego de años en que los fans pidiesen un remake, recién en 2015 Square Enix lo hizo oficial. Durante el E3 de ese año, se presentó un tráiler que mostraba los primeros detalles de FF VII Remake en la nueva generación. Ahora, en 2019, ya contamos con fecha de lanzamiento y gameplay.

Para este título, cuatro personas del equipo original volverán para ayudar en el desarrollo. Se trata de Tetsuya Nomura (como director y diseñador principal), Yoshinori Kitase (como productor), Kazushige Nojima (guionista) y Nobuo Uematsu (como compositor).

En la versión hecha en 1997, Square Enix iba a lanzar Final Fantasy VII para la consola de Nintendo 64; sin embargo, no lo hizo, ya que los cartuchos de Nintendo no podían almacenar tanta información como sí podía PlayStation, con un CD-Room. Finalmente, fueron 3 discos los que venían cuando comprabas FF VII, a finales de los 90.

El usuario de Youtube Cycu1 comparó el Remake con la versión original:

(Captura de pantalla: Youtube. @Cycu1) Agencias

Asimismo, la séptima entrega de la franquicia Final Fantasy alcanzó vender más de 11 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los juegos más exitosos de Square Enix.

Todos los tráilers presentados del FF VII Remake:

Gameplay presentado en el último E3 2019:

Video publicado en el E3 2019 durante el concierto sinfónico:

Tráiler de anuncio de FF VII Remake durante el E3 2015:

Tráiler presentado en el segundo State of Play (2019):

Personajes principales aparecidos en los tráilers de Final Fantasy VII Remake:

► Cloud Strife



Así se ve Cloud Strife. (Captura de pantalla) Agencias

► Aeris Gainsborough

Aeris Gainsborough es uno de los personajes principales de Final Fantasy VII. (Captura de pantalla) Agencias

► Barret Wallace

Barrat Wallace es el líder del grupo Avalanch. (Captura de pantalla) Agencias

DATO:

Final Fantasy VII Remake llegará el 03 de marzo de 2020 para PlayStation 4. No obstante, no se ha confirmado que será un exclusivo, por lo que podría llegar a Xbox One o PC posteriormente.

