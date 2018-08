Fortnite | ¿Qué hacer para que no se caliente el celular mientras juegas?

Fortnite es uno de los videojuegos del momento. Hace unas semanas llegó a los dispositivos Android lo que ha causado revuelo entre los jugadores. Sin embargo, el título parece estar brindando algunos inconvenientes en los móviles, pues, según reportes el celular se recalienta cuando se usa por varios minutos porque exige el CPU al máximo

Ante ello te presentamos algunos consejos para evitar que tu celular se caliente mientras juegas Fortnite.

No usar funda de celular

Es recomendable no utilizar funda porque al teléfono le costará más enfriarse. Si no se utiliza este accesorio, la parte trasera del móvil podrá “respirar” y la temperatura no aumentará tanto.

Cerrar otras aplicaciones

Procura no tener aplicaciones abiertas cuando empieces a jugar Fortnite. El sistema sufrirá bastante teniendo que gestionar mucha carga de trabajo de forma simultánea.

Coloca el móvil en una superficie fría

Un soporte de metal o cristal es bienvenido, porque permite apartar el móvil de las manos, que siempre emiten calor. Asimismo, se recomienda comprar un mando Bluetooth para jugar más cómodo.

¿Qué pasa cuando se calienta el móvil?

Cuando el móvil se calienta la batería queda afectada y no podrá funcionar bien en con el tiempo. Se descargará con facilidad y ello significa un nuevo problema.

En casos extremos, el celular puede llegar a reiniciarse si tiene una temperatura excesiva, como método de emergencia. Esta situación se debe evitar a como dé lugar.