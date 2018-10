"¿Qué es Fortnite?", es la pregunta que decenas de personas se hacen en las calles y oficinas. Lo hemos escuchado de nuestros hijos o sobrinos, quienes comentan sobre este juego que está de moda en todo el mundo.



Pero el juego estuvo en boca de todos y en gran exposición cuando el jugador francés Antoine Griezmann celebró un gol en la final del Mundial Rusia 2018 al ritmo del tema "Take the L", que aparece en Fortnite. El videojuego creado por la empresa Epic Games hasta fue señalado como uno de los factores que influyó en la mala participación de la selección de Alemania, pues sus jugadores no habrían dormido por jugarlo.



Asimismo, la franquicia de Fortnite se ha convertido en una de las más rentables de todo el planeta. La empresa Funko "se puso las pilas" y anunció la salida al mercado de figuras de acción de los personajes de la videojuego.



Fortnite se ha convertido en todo un fenómeno mundial del cual ya nadie puede estar ajeno. En plena era de los eSports y de jóvenes que se hacen millonarios por jugar frente a una pantalla,

este videojuego llegó para reinar y romper esquemas.



La creación



Fortnite fue anunciado en el Spike Video Game Awards del 2011. Pero fue en el 2017 que alcanzó la fama mundial. Distintas figuras del deporte mundial y youtubers también entraron en la moda del videojuego desarrollado por la empresa Epic Games.



Modos de juego



Fortnite Battle Royale. Hasta 100 jugadores pueden luchar en una isla que poco a poco se viene haciendo más pequeña debido a una tormenta. El ganador será el personaje que permanezca en pie hasta el final.



Fortnite: Salvar el mundo. Juego cooperativo que soporta hasta cuatro jugadores y consiste en luchar contra criaturas, zombis y más, utilizando objetos y construcciones.



Dispositivos



La empresa Epic Games demostró que tiene un gran placer por satisfacer las necesidades todos sus usuarios. Fortnite se encuentra disponible para Windows, macOS, PlayStation 4 y Xbox One. También se pueden jugar desde dispositivo íOs y Android.



Sin exclusividades



El modo 'Salvar el mundo' tiene más de un millón de jugadores desde agosto del 2017. El éxito del video juego llegó a Epic Games a separar los equipos de Salvar el Mundo y Battle Royale para poder brindar un mejor servicio para sus usuarios.



Para junio del 2018, Fortnite había logrado conquistar a más de 10 millones de usuarios en todo el planeta. El juego fue lanzado por Nintendo switch y alcanzó la suma de 125 millones de jugadores.



Todos lo juegan



El francés Antoine Griezmann se ganó el corazón de la comunidad de Fortnite al celebrar en cada gol que anotaba en su club y con la selección. Recordemos también el evento en línea del locutor Tyler Blevins jugando junto a estrellas como Drake, Travis Scott, Kim DotCom y el jugador de fútbol americano Steelers JuJu Smith-Schuster rompió récords de audiencia en Twitch.



El futuro



Epic Games anunció en el Electronic Entertainment Expo 2018 (E3) que se viene preparando todo para la Copa Mundial de Fortnite para el 2019. La empresa desembolsará más de 100 millones de dólares en premios para el evento.