Fortnite | Todo lo que se sabe de la Temporada 10 del videojuego

El exitoso Fortnite continúa renovándose. Luego de doce semanas, es el turno de Temporada 10. Epic Games, los desarrolladores del videojuego, desde sus redes sociales han publicado diversos adelantos sobre la nueva "season".

Fortnite es un videojuego del género de los battle royal y está disponible completamente gratuito para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Android y iOS.

[ - ¿Quién es 'Bugha', el jugador de 16 años que se llevó US$ 3 millones por ganar el Mundial de Fortnite?]

[ - Toda la información sobre Fortnite]

[ - Fortnite | Argentino de 13 años que compitió en el Mundial deberá pagar US$ 315.000 de impuestos]



Cada 90 días, Fortnite implementa una temporada (o 'season') que agrega diferentes cambios en la ambientación, nuevos elementos cosméticos o renovados retos. Junto a ello también aparece un nuevo Pase de batalla, el cual nos ofrece 100 niveles por completar con muchas recompensas especiales.

A un día del estreno de la Temporada 10, la cuenta de Fortnite subió el tráiler de la historia de la próxima 'season'. Aquí te lo dejamos:

En el video se muestra cómo Jonesy (el personaje rubio) se encuentra flotando en otra dimensión después de la explosión de Kevin el Cubo, la cual habría provocado que las líneas temporales se mezclen. A lo largo del video vemos objetos nuevos y de otras temporadas, tales como el skin Palito de Pescado, de la octava temporada.

Al final del tráiler, caemos raudamente en el mapa tradicional del battle royal. Allí nos topamos con Polvorín Polvoriento, una de las primeras locaciones eliminadas por Epic. Este regreso provocará que más de un jugador se alegre.

Sin embargo, todavía debemos esperar al día de mañana para que Epic Games lance de manera oficial la Temporada 10 y brinde más detalles. Por ahora nos debemos conformar con los 'teasers' oficiales.

Los adelantos ('teasers') oficiales publicados

Acá te dejamos las imágenes publicitarias de la Temporada 10 que se han publicado hasta la fecha. Ellas nos dan a entender que la próxima 'season' incluiría viajes en el tiempo:

Fortnite lanza su Temporada 10 el 1 de agosto. (Difusión) Agencias

Polvorín Polvoriento volverá a Fortnite:

Fortnite lanza su Temporada 10 el 1 de agosto. (Difusión) Agencias

¿Qué se espera de la Temporada 10 de Fortnite?

Como cada Temporada, los usuarios esperan el renovado Pase de batalla. Para adquirir uno, tendremos que pagar 950 monedas V (US$ 10,00 en la tienda de Fortnite).



Para esta décima temporada, se espera que el Pase de batalla ofrezca 100 niveles con diferentes recompensas para todos los jugadores que lo compren. Te mencionamos algunos de los ítems que podríamos conseguir gracias al Battle Pass.

Atuendos especiales

Picos

Bailes

Gestos

Planeadores

Aerosoles

Pistas de música

Efectos de caída

Pantallas de carga

Estandartes

Emoticonos

Mascotas

Epic Games, como es costumbre, no olvidaría a los jugadores que no puedan adquirir el Pase de batalla. Por lo que podría volver a implementar una serie de niveles con recompensas no tan vistosas.

El día de mañana, Epic Games hará oficial la información acerca del Pase de batalla y los elementos de recompensa que nos brindará en las próximas semanas.

DATO:

La Temporada 10 se estrena a nivel mundial el jueves 1 de agosto y tendría mejoras en los apartados técnicos y de jugabilidad. El popular Fortnite está disponible de manera gratuita en todas las consolas de última generación, como también para dispositivos móviles del sistema iOS o Android.

Síguenos en Twitter: