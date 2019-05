Fortnite | Todas las novedades de la temporada 9 del popular battle royal | VIDEOS

El exitoso Fortnite continúa renovándose. Luego de tres meses con la temporada 8, es el turno de una nueva season. Desde las redes sociales de Epic Games, los desarrolladores del videojuego, se ha publicado diversa información sobre las características de la temporada 9 del battle royal.

Fortnite es un videojuego del género de los battle royal y está disponible completamente gratuito para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Android y iOS.

[Dota 2 | Conoce qué contiene el Battle Pass 2019 del videojuego de Valve]

[El popular videojuego Apex Legends llegará a dispositivos móviles]

[¿Pueden los eSports ser verdaderos deportes? Cinco argumentos a favor y en contra]

Cada 90 días, Fortnite implementa una temporada (o season) que agrega diferentes cambios como la ambientación, elementos cosméticos o nuevos retos. Junto a ello también aparece un nuevo Pase de batalla, el cual nos ofrece 100 niveles por completar con muchas recompensas especiales.

Sin más, te dejamos el tráiler cinematográfico de la temporada 9 de Fortnite:

Ahora sí, volviendo al tema de los cambios para la nueva temporada de Fortnite, te presentamos los más significativos.

Ambientación futurística en la temporada 9 de Fortnite

Como te mencionamos hace unos días, la temporada 9 de Fortnite tendrá una ambientación futurística y se ubicará tras la erupción del volcán que se dio en el último evento de la temporada 8 y que destruyó Ciudad Comercio y Pisos Picados (llamado ahora Neopicados). Por lo que encontraremos localizaciones completamente nuevas.

Mira cómo luce Neopicados:

Centro Comercial Colosal y Neopicados son dos zonas que han sufrido cambios tras la erupción del volcán a finales de la temporada 8. (Difusion) Agencias

Otro detalle agregado en todo el mapa de Fortnite es la presencia de Rebufos y Respiradores aéreos. El último es un conjunto de pequeños aros que generan un aire impulsor (Rebufo) que nos servirá para movilizarnos a través de ráfagas de viento. De esta forma podremos desplazarnos por diferentes lugares en Fortnite. Si utilizamos las flechas para dirigir nuestro viaje podremos conseguir más velocidad.

Asimismo, Epic Games menciona que los vehículos y proyectiles también pueden ingresar en el rebufo.

Centro Comercial Colosal y Neopicados son dos zonas que han sufrido cambios tras la erupción del volcán a finales de la temporada 8. (Difusion) Agencias

Al tener zonas 'pobladas' nuevas, los jugadores tendrán que tener más cuidado por estos lugares, ya que podrían encontrarse sorpresas.

Pase de batalla de la temporada 9

Lamentablemente, en esta ocasión, no habrá Pase de batalla gratis. No obstante, si conseguiste pasar la mayoría de retos de la temporada pasada podrás adquirir el nuevo Battle Pass sin tener que gastar un solo sol.

En el caso de que te animes por primera vez a comprar el Pase de batalla te costará 950 monedas V. Para obtenerlas, el usuario tiene que desembolsar US$ 10,00 en la tienda de Fortnite, ya que ese es el precio de adquirir 1.000 monedas V.

Para esta novena temporada, el Pase de batalla nos ofrecerá 100 niveles nuevos con diferentes recompensas para todos los jugadores que lo compren. Te mencionamos algunos de los ítems que podrás conseguir con el Battle Pass.

Atuendos especiales

Picos

Bailes

Gestos

Planeadores

Aerosoles

Pistas de música

Efectos de caída

Pantallas de carga

Estandartes

Emoticonos

Mascotas

Estos son los nuevos trajes de la novena temporada:

La nueva temporada de Fortnite empieza el jueves 9 de mayo. (Imagen: difusión) Agencias

Como es costumbre, Epic Games no olvida a los jugadores que no puedan adquirir el Pase de batalla. Por lo que ha vuelto a implementar una serie de niveles con recompensas no tan vistosas.

Aquí te dejamos el video de Epic Games con el resumen del pase de batalla:

A su vez, para aumentar la diversión en Fortnite, se agregaron los Fortbytes, en la página del juego se lee sobre ellos: "son una serie de 100 chips informáticos coleccionables que los propietarios del pase de batalla tienen a su disposición. A medida que reúnan Fortbytes, podrán descifrar una imagen misteriosa. Recójanlos para desbloquear recompensas y descubrir los secretos de la temporada 9".

Solo en el primer día de funcionamiento de la nueva temporada habrá 18 Fortbytes. Conforme pasen los días habrá por lo menos uno. Cuando quieras saber si ya está disponible debes acceder a la parte de Desafíos.

Así lucen los Fortbytes:

Los Fortbytes son piezas de colección que nos ayudarán a descubrir un secreto en Fortnite. (Captura de pantalla) Agencias

Nuevos modos de juego de la temporada 9 de Fortnite

Regresa el modo trío. Los escuadrones de tres jugadores están de vuelta en Fortnite temporada 9. Además, encontramos la modalidad Oro Macizo, desde Epic Games confirman que aquí todos los jugadores podrán enfrentarse con armas legendarias. Finalmente, el Monodisparo, los usuarios tendrán 50 de salud y lucharán solo con armas de tirador; asimismo, habrá una gravedad más baja y el único método de cura son los vendajes.

DATO:

La Temporada 9 se estrena a nivel mundial el jueves 9 de mayo y tendrá diversas mejoras en los apartados técnicos y de jugabilidad. El popular Fortnite está disponible de manera gratuita en todas las consolas de última generación, como también para dispositivos móviles del sistema iOS o Android.

Síguenos en Twitter: