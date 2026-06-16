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Forza Horizon 6 es un videojuego de carreras desarrollado por Playground Games y publicado por Xbox Game Studios, lanzado el 19 de mayo de 2026 para Windows y Xbox Series X/S, y una versión posterior para PlayStation 5.
Forza Horizon 6 es un videojuego de carreras desarrollado por Playground Games y publicado por Xbox Game Studios, lanzado el 19 de mayo de 2026 para Windows y Xbox Series X/S, y una versión posterior para PlayStation 5.
/ Sony
Por Redacción EC

Forza Horizon 6 acaba de llegar al mercado, pero ya ha comenzado a ser señalado como uno de los videojuegos de carreras más destacados de los últimos años. En un análisis publicado por ‘Wired’, la nueva entrega de Playground Games logra refinar casi todos los elementos que hicieron popular a la saga, combinando velocidad, exploración y una experiencia más pulida que sus predecesores.

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