Forza Horizon 6 acaba de llegar al mercado, pero ya ha comenzado a ser señalado como uno de los videojuegos de carreras más destacados de los últimos años. En un análisis publicado por ‘Wired’, la nueva entrega de Playground Games logra refinar casi todos los elementos que hicieron popular a la saga, combinando velocidad, exploración y una experiencia más pulida que sus predecesores.

Ambientado en Japón, el título apuesta por un enorme mundo abierto que mezcla grandes ciudades, carreteras de montaña y paisajes rurales. Según el citado medio, el mapa no solo destaca por su tamaño, sino también por la variedad de escenarios que mantienen la experiencia fresca durante horas de juego.

Uno de los aspectos más elogiados es la conducción. El medio señala que los vehículos responden mejor que nunca y que las carreras transmiten una sensación de velocidad más intensa sin sacrificar accesibilidad, una de las características que siempre ha distinguido a la serie frente a simuladores más exigentes.

/ Sony

Las pruebas de aceleración también recibieron mejoras importantes. Ahora los tiempos de carga son mínimos y las transiciones son mucho más fluidas, lo que permite mantener el ritmo de juego sin interrupciones innecesarias.

Otro cambio destacado está en la inteligencia artificial de los rivales. De acuerdo con ‘Wired’, los competidores son más agresivos y obligan al jugador a reaccionar constantemente, generando carreras más dinámicas e impredecibles incluso en niveles de dificultad estándar.

La propuesta se complementa con cientos de vehículos, eventos repartidos por todo el mapa y nuevas actividades que amplían la fórmula tradicional de la franquicia. Diversos análisis coinciden en que el juego ofrece una enorme cantidad de contenido sin perder el foco en la diversión al volante.

Para el medio de comunicación, la gran virtud de Forza Horizon 6 no radica en reinventar el género, sino en perfeccionarlo. El resultado es una experiencia que toma las mejores ideas de entregas anteriores y las lleva a un nuevo nivel, consolidando a la saga como uno de los referentes actuales de los juegos de conducción arcade.