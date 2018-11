Game Awards 2018 | ¿Cómo son los seis mejores videojuegos del año?

Recientemente se conocieron los nominados a mejor videojuego del año de la premiación Game Awards 2018, el evento más importante de esta industria. En esta quita entrega compiten seis títulos, de los cuales algunos han sido motivo de análisis en la web de Tecnología de EL COMERCIO.



Los competidores que ahora se enfrentan son Assassin’s Creed Odyssey, Celeste, God of War, Marvel’s Spider-Man, Monster Hunter: World y Red Dead Redemption 2. Este año, la premiación tendrá lugar el 6 de diciembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles, en California (EE.UU), y también podrás seguirla EN VIVO desde AQUÍ:

El 2018 ha sido un año marcado por grandes lanzamientos; los nominados son una muestra perfecta de la calidad presente. A continuación, realizamos una comparativa entre los nominados y una breve reseña de los mismos.

Assassin’s Creed Odyssey

►Género: acción- aventura

►Modo de juego: Un jugador

►Desarrolladora: Ubisoft Quebec

►Distribuidor: Ubisoft

►Plataformas: Playsation 4, Xbox One, Windows

►Lanzamiento: 5 de octubre



Assassin’s Creed Odyssey es un juego de acción con elementos de RPG. La historia del juego nos da a elegir entre el papel de Alexios o Kassandra, ambos descendientes del rey Leónidas I de Esparta.



Esta vez, la historia se centra en un drama familiar más que en el clásico enfrentamiento de Asesinos contra Templarios, diferenciándose, de esa manera, de todas las entregas anteriores, aunque no pierde su esencia. El juego está repleto de misiones y encargos que nos harán recorrer el mundo entero. Lo interesante es que, a lo largo del camino, nuestro personaje podrá moldear su personalidad en base al avance a las decisiones que vayamos tomando.

Celeste



►Género: plataformas

►Modo de juego: Un jugador

►Desarrolladora: Matt Makes Games

►Distribuidor: Matt Makes Games

►Plataformas: Playsation 4, Xbox One, Windows, Nintendo Switch

►Lanzamiento: 25 de enero

Celeste tuvo una gran acogida por parte de la crítica especializada y de los jugadores. Prestigiosos medios, como Metacritic, lo elogiaron. Sin duda, se trata de una obra meticulosamente armada, y no solo en el diseño, sino también en la jugabilidad, que exige mucha habilidad y astucia para ir ascendiendo de nivel.



Este es un videojuego de plataformas, es decir, se caracteriza porque el personaje debe caminar, correr, saltar o escalar sobre una serie de plataformas y acantilados, donde abundan los enemigos, mientras recoge objetos para poder completar el juego.



La historia gira en torno a una niña llamada Madeline que debe ascender a la Montaña Celeste, una montaña ficticia en el oeste de Canadá que aparentemente posee el poder de manifestar la confusión interna y el verdadero yo en la realidad. Así, mientras va subiendo la montaña, la protagonista irá encontrándose con otros personajes, y, al mismo tiempo, se verá obligada a enfrentar y supera sus demonios internos, además de las pruebas que ofrece la montaña.

God of War



►Género: acción- aventura

►Modo de juego: Un jugador

►Desarrolladora: Santa Monica Studio

►Distribuidor: Sony

►Plataformas: Playsation 4



En esta entrega, Kratos, ya entrado en años, se verá obligado a enfrentar los desafíos de las tierras nórdicas, mientras que aprende a lidiar con la responsabilidad que conlleva ser padre, ya que ahora vive con su joven hijo, Atreus, a quien deberá cuidar de los feroces monstruos y guerreros que plagan esta tierra septentrional.



God of War fue recibido con excelentes críticas por parte de la prensa especializada, así como por la mayoría de los fans y nuevos jugadores. Durante su semana de lanzamiento en Reino Unido, se convirtió en el videojuego con mejores ventas de la saga, superando la marca que anteriormente ostentaba God of War III.



God of War se convirtió también en el exclusivo de PlayStation 4 que más rápido se ha vendido, superando la marca de otros juegos como Uncharted 4: El desenlace del ladrón y Horizon Zero Dawn.

Marvel’s Spider-Man



►Género: acción- aventura

►Modo de juego: Un jugador

►Desarrolladora: Insomniac Games

►Distribuidor: Sony

►Plataformas: Playsation 4

►Fecha de lanzamiento: 7 de setiembre



Para esta entrega, Insomniac decidió contar una historia única que no está ligada a películas o cómics anteriores. El juego nos presenta a un Peter Parker adulto, de 23 años, que lucha contra el crimen desde los 15, y que ya se encuentra más experimentado en lidiar con supervillanos.



Marvel’s Spider-Man llega muy bien equipado con todas las herramientas necesarias para ofrecer horas de entretenimiento. Con un total aproximado de 36 horas de juego, de los cuales entre 18 y 20 estarán conformadas por las misiones principales, este es un título totalmente recomendado.

Monster Hunter: World



►Género: rol de acción

►Modo de juego: un jugador - multijugador

►Desarrolladora: Capcom

►Distribuidor: Capcom

►Plataformas: Playsation 4, Xbox One, Microsoft Windows

►Lanzamiento: 9 de agosto



Se trata del sexto título principal de la franquicia de videojuegos Monster Hunter. Es un juego de rol y acción, ambientado en un entorno de mundo abierto y jugado desde una perspectiva de tercera persona.



Aquí, el jugador toma el papel de un cazador que debe perseguir y matar o capturar a grandes monstruos. El personaje no tiene ningún atributo intrínseco, sino que este se encuentra determinado por el equipo con el que está armado el personaje.



Monster Hunter, logró vender más de 6 millones de copias en formato físico y digital, convirtiéndose en el videojuego que más rápido alcanza esta cifra en la historia de Capcom. El sitio web Metacritic calificó al juego con un marcador global de 90 puntos sobre cien.

Red Dead Redemption 2



►Género: acción-aventura; mundo abierto

►Modo de juego: un jugador - multijugador

►Desarrolladora: Rockstar Studios

►Distribuidor: Take-Two Interactive

►Plataformas: Playsation 4, Xbox One

►Lanzamiento: 26 de octubre



Red Dead Redemption 2 es un videojuego que permite explorar una versión virtual del Lejano Oeste, en la que podremos asaltar trenes, cabalgar, e incluso jugar póker. La clave de este juego es su modo de juego de mundo abierto, que da a la posibilidad a los jugadores de moverse libremente por el mapa y alternar lo que ocurre en él a su voluntad, interactuando con los demás jugadores que se encuentran conectados a la partida.



A los pocos días de su comercialización Red Redemption 2 hizo historia. Logró facturar 725 millones de dólares durante los primeros tres días, más que cualquier otro videojuego, película, libro o disco musical estrenados un viernes.

