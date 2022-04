Si eres un jugador de PS4 o PS5, sabrás lo importante que es el almacenamiento. Con videojuegos que pueden llegar a ocupar hasta 100GB (nombres como Call of Duty Warzone o The Last of Us Part II, por dar ejemplos), el espacio puede quedarse justo con suma facilidad. En ese sentido, el Game Drive Horizon Forbidden West Limited Edition es uno de los discos duros para juegos más potentes del mercado debido a sus características.

Como se recuerda, la máquina de la firma Seagate fue anunciada en febrero pasado y se lanzó al mercado en alianza con PlayStation. También se destaca por su diseño inspirado en Aloy, protagonista del videojuego Horizon Forbidden West, uno de los exclusivos de Sony más importantes del año.

Este dispositivo es compatible con consolas PlayStation 4 y PlayStation 5 (y con cualquier equipo, ya que es un disco duro externo USB), y ofrece lo último en tecnología de almacenamiento de Seagate.

Las tres características más resaltantes del Game Drive Horizon Forbidden West

Diseño inspirado en Aloy de Horizon Forbidden West

Ahora bien, el dispositivo de Seagate destaca, a simple vista, por un atractivo diseño especial inspirado en Aloy, la protagonista del reciente videojuego Horizon Forbidden West. Esta versión especial es limitada y presenta, según sus creadores, “la apariencia y fuerza de Aloy”.

Aquí te dejamos su diseño:

Aloy es la protagonista del Game Drive Horizon Forbidden West Limited Edition de Seagate. / Seagate, PlayStation

Disco duro portable y de colección

Además de tener unas dimensiones de 4,51 pulgadas de largo, 3,07 pulgadas de ancho y 0,809 pulgadas de profundidad y un peso de 257 gramos, el dispositivo pertenece a una serie de colección que también tiene a juegos como Marvel Avengers o The Last of US Part II.

Así es la colección Game Drive inspirada en The Last of Us Part II (izquierda), Horizon Forbidden West (centro) y Marvel Avengers (derecha). / Seagate, PlayStation

Compatible con PS4 y PS5

Equipada con conectividad USB 3.2 de 1ra. gen. (USB 3.0) de alta velocidad, este dispositivo es 100% compatible con consolas PlayStation 4 y PlayStation 5, por lo que podremos usar el equipo para almacenar juegos sin problemas. Sus fabricantes han lanzado al mercado dos modelos: 2TB (2.000GB) y 5TB (5.000GB). Esto se traduce en más de 60 juegos de PS5 o más de 100 juegos de PS4, según Seagate.

Cabe señalar que los dueños de una PlayStation 5 podrán guardar sus juegos en el disco duro Game Drive Horizon Forbidden West para luego instalarlos en la SSD de la PS5 y disfrutarlos; mientras que los que tengan una PlayStation 4 podrán descargar los títulos al disco duro y jugarlos desde allí mismo de manera directa.