God of War | Escritores de EE.UU. se rinden ante el guión del título de Santa Monica Studios

El último God of War consiguió el premio a mejor guión en categoría videojuegos del gremio de escritores de Estados Unidos. El título que la temporada pasada se llevó el galardón de mejor juego del año (GOTY) consiguió un nuevo reconocimiento en los Writer's Guild Award que se desarrollaron el domingo 17 en California. En esta ocasión se impuso a grandes juegos como Spider-Man, Assassin's Creed Odyssey o Pillars of Eternity II: Deadfire.

Los guionistas de God of War fueron: Matt Sophos, Richard Zangrande Gaubert, Orion Walker, Adam Dolin y Cory Barlog. Este último expresó su felicidad y agradecimiento a sus compañeros a través de su cuenta de Twitter:

Twitter oficial del máximo responsable del guión de God of War. (Captura de pantalla: Twitter) Agencias

El gremio de escritores de Estados Unidos premia a los mejores trabajos en literatura, guión de películas, guión televisivo y desde 2008 a los mejores guiones de videojuegos. Pues considera que el trabajo narrativo realizado por los guionistas ha conseguido la madurez necesaria para tener una propia categoría.

Para ser considerado en este certamen se requiere que los guionistas estén presentes en los créditos del juego, que trabajen dentro de los Estados Unidos y que sean parte del gremio de escritores. El videojuego Red Dead Redemption 2 no cumplió con estas condiciones y no pudo participar por el premio.

DATO:

Los Writer's Guild Award se realizaron por primera vez en 1949 y a lo largo de su historia ha premiado a películas como E.T. the Extra-Terrestial de Melissa Mathison o Annie Hall de Woody Allen. El primer ganador de la categoría videojuegos fue Dead Head Fred en 2008 y el último en conseguirlo antes del God of War fue Horizon Zero Dawn, en 2018.

Síguenos en Twitter: