God of War pudo llamarse Dark Odyssey o At the Hands of the Gods

El aclamado God of War fue lanzado en abril de 2018 a nivel mundial de la mano de Santa Monica Studios y es nuevamente protagonizado por Kratos. Este juego es un exclusivo de la consola Play Station 4. Desde su estreno, los desarrolladores y ejecutivos del videojuego han ido develando paulatinamente secretos sobre el título. Lo último que se anunció fue el origen del nombre de la cuarta parte de la saga.

A través de Twitter, David Jaffe y Cory Balorg, desarrollador y director de God of War, respectivamente, afirmaron que habían 3 opciones finales para el nombre del videojuego. Pero el equipo no llegó a un consenso y se realizó un sorteo: agarraron una gorra y colocaron los 3 nombres. Estos eran: God of War, Dark Odyssey y At the Hands of the Gods; todos ellos tenían la misma posibilidad de ser el título principal del videjuego.

El papel que saliese sería el nombre oficial del videojuego y, afortunadamente, salió el de God of War.

Te dejamos el hilo del tweet para que veas cómo se originó este pequeño relato:

David Jaffe fue parte del equipo desarrollador de God of War. (Captura de pantalla: Twitter) Agencias

La traducción del tweet de David Jaffe:

"En realidad (el nombre del título) estaba entre 3 títulos: God of War, Dark Odyssey, At the Hands of the Gods. No pudimos conseguir el consenso de todos, así que pusimos los tres dentro de una gorra y sacamos uno al azar, acordando que el que saliera sería el título final. ¡Gracias a Zeus que God of War fue el que salió!"

DATO:

God of War tiene un precio de S/. 199,90 en tiendas especializadas y es un videojuego exclusivo para la consola de Play Station 4.

Síguenos en Twitter: