Google Play Pass | La suscripción de juegos para Android se estrena con 350 títulos y a cinco dolares al mes

Google está entrando con fuerza a la industria del gaming. Luego del anuncio de 'Stadia', su plataforma de streaming de juegos, el gigante tecnológico lanzó de manera oficial Google Play Pass, una suscripción de videojuegos para celulares Android, similar al Apple Arcade, del rival Apple.

De esta forma, Google ofrece un catálogo de 350 videojuegos desde el día uno para los 'gamers' que posean equipos Android. Cabe destacar que este servicio ya está disponible solo en Estados Unidos desde el 23 de setiembre, paulatinamente se irá expandiendo su alcance a los demás países.

Hace unos días, Google sorprendió a la comunidad con la publicación de un tweet en el que mencionaba "es casi la hora, Google Play Pass llegará pronto". Y para fortuna de miles de personas, la suscripción ya se habilitó en Estados Unidos.

Asimismo, sobre el catálogo de juegos, el gigante tecnológico anunció que son 350 títulos los que podremos disfrutar desde el lanzamiento. Entre los destacados encontramos a Stardew Valley, Terraria, Monument Valley, Reigns: Game of Thrones, Star Wars: Knights of the Old Republic, Mini Metro, Old Man’s Journey, entre otros.

Cabe destacar que la lista se actualizará constantemente para agregar más juegos.

Stardew Valley es un videojuego de simulación de granjas que está disponible en Google Play Pass.

Otro detalle confirmado es que ningún videojuego mostrará anuncios, compras dentro de la aplicación o pagos por adelantado. Tan solo basta el pago mensual de la suscripción.

En el caso de que los usuarios quieran probar primero el servicio, Google ofrece una prueba gratuita de 10 días. Además, mediante Google Play Family Library, una suscripción puede utilizarse hasta en cinco integrantes de una familia.

Como se sabe, desde hace unos días ya está disponible a nivel mundial Apple Arcade, la suscripción de videojuegos para dispositivos de Apple, este servicio cuesta US$5 por mes y tan solo se requiere poseer iOS 13, la última versión del sistema operativo. Aquí más información.

Google Play Pass por el momento solo se encuentra disponible en Estados Unidos, próximamente llegará a otros países del planeta.

