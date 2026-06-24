Esta es la nueva versión de la saga de videojuegos de acción y aventura. (Foto: rockstargames.com)
Esta es la nueva versión de la saga de videojuegos de acción y aventura. (Foto: rockstargames.com)
Por Redacción EC

La saga de videojuegos llega este 18 de noviembre. Grand Theft Auto 6 tiene una gran variedad de sorpresas que los seguidores ya están comentando debido a su Edición Definitiva que incluye recompensas exclusivas, pero que también implica un mayor costo.

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