La saga de videojuegos llega este 18 de noviembre. Grand Theft Auto 6 tiene una gran variedad de sorpresas que los seguidores ya están comentando debido a su Edición Definitiva que incluye recompensas exclusivas, pero que también implica un mayor costo.

La nueva versión tendría un costo adicional de US$20, y que incluirá vehículos y otros objetos dentro del juego. Es así que el nuevo GTA estará disponible por US$99.99, señalan medios especializados.

La nueva propuesta de la compañía Rockstar Games amplía la experiencia con colección exclusiva de vehículos, armas, ropa y acción de primera calidad.

Grotti Cheetah del 95. (Foto: rockstargames.com)

Decoración minimalista y retrofuturista en vehículo. (Foto: rockstargames.com)

Armas exclusivas. (Foto: rockstargames.com)

Estilo Vice City. (Foto: rockstargames.com)

Es así que tenemos al deportivo noventero de Grotti por excelencia y todo un homenaje a Shore Drive, el Grotti Cheetah del 95. Viene con una cubierta minimalista con tintes retrofuturistas para causar sensación aún en tiempos modernos.

Hawk y Little Morgan. Versiones masculina y femenina de este revólver demoledor con un diseño clásico de Vice City, por cortesía de la casa Vercetti. Destaca por su empuñadura con grabados de palmeras, elegantes detalles y una mira que optimiza sus prestaciones. También se tiene armas cortas personalizadas con grabados detallados para la pistola Girardi ES9 de Jason y la pistola Klose K17 de Lucia.

Además, se puede conseguir estilos exclusivos de salón para Jason y Lucia, incluyendo barba para Jason y maquillaje y manicura para Lucia. Solo disponible con la Edición Ultimate.