La salida de “Grand Theft Auto VI” este 19 de noviembre culmina 13 largos años de espera para los fans del juego de acción y simulador de crimen desarrollado por Rockstar Games. Y con más de 15 millones de preórdenes estimadas y miles de personas bromeando - o quizás planeando - en redes sociales que faltarán al trabajo este jueves, todo indica que este estreno será sin duda el mayor evento en la industria de los videojuegos este año e incluso en la década.

Pero para Álvaro Iparraguirre, coordinador de la especialidad de Animación y Videojuegos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima, la importancia de “GTA VI” - como es conocido el juego - ha trascendido su rubro.

“Se habla de que, en términos culturales y de entretenimiento, podría ser el lanzamiento más importante de la historia. No solamente de los videojuegos, sino de la historia en sí”, señala en conversación con El Comercio. “Es difícil encontrar un producto con el que compararlo en la música o el cine. Su dimensión está fuera de lo común.”

El alza de “Grand Theft Auto VI” también muestra los avances que ha tenido la industria de los videojuegos, que han pasado de ser un pasatiempo nicho hace medio siglo a superar los esfuerzos combinados que sus pares en cinematográficos y musicales, mientras que para 2024 se calculaba que 40% de la población incursiona en el entretenimiento digital.

Ahora, la cuál es considerada una de las joyas, está a punto de aterrizar con el impacto de un cometa, con una recaudación estimada de entre US$3 y 5 mil millones para la próxima semana. Para poner ese número en perspectiva, “Avengers: Endgame”, la película más taquillera de todos los tiempos, recaudó en sus ya siete años de historia US$2,9 mil millones.

Bienvenido al lado oscuro

Pero qué hace que “Grand Theft Auto VI” y el resto de la franquicia se haya convertido en un fenómeno de tal magnitud. Quizás este radica en sus historias protagonizadas por criminales, personajes que despiertan una ya comprobada fascinación en el público, desde Vito Corleone en la trilogía de “El padrino” a Tony Montana en “Scarface”, Loki del Universo Cinematográfico de Marvel, el Guasón en DC e incluso delincuentes reales como Pablo Escobar.

Para el antropólogo Alex Huerta-Mercado, docente e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es esta misma vena la que tocan juegos como “Grand Theft Auto”, al permitirnos experimentar la historia de personajes que transgreden las normas sociales a las que estamos restringidos.

“Vivimos en una sociedad sumamente vigilada, donde el ejercicio legítimo de la violencia está reservado principalmente al Estado y sus instituciones. Sin embargo, existe una fascinación cultural por los personajes que rompen las normas sociales”, elabora. “Esto resulta especialmente atractivo para el público juvenil, porque representa una figura disruptiva frente a una sociedad que perciben como vigilada y conservadora. La imagen del delincuente, el gánster o el forajido se convierte así en algo deseable, en una forma simbólica de transgredir las normas.”

La saga “Grand Theft Auto” entiende qué lo atrayente que pueden ser esta rebeldía, con todos sus protagonistas cruzando la línea de lo legal para cumplir sus ambiciones, desde los ladrones de autos y mafiosos de las primeras entregas al un mudo sociópata Claude de “Grand Theft Auto III” - el primer juego de la era 3D que marcó el verdadero ascenso de la franquicia -, seguido por el narcotraficante Tommy Vercetti (“Vice City”), el pandillero Carl Johnson (“San Andreas”), el inmigrante y exsoldado “Niko Bellic” (“Grand Theft Auto IV”) y los tres protagonistas de “Grand Theft Auto V”, el egoísta ladrón de bancos Michael De Santa, el ambicioso expandillero Franklin Clinton y el completamente psicótico Trevor Philips.

La nueva entrega también sigue con la tradición, con sus dos protagonistas, Jason y Lucía, perfilándose como una versión moderna de los infames Bonnie y Clyde, aunque en esta ocasión cometen sus crímenes en las soleadas calles de Vice City y el estado de Leonidas, una versión distorsionada de Miami y Florida, con el llegar al tope de la sociedad.

Jason y Lucía, los protagonistas de "Grand Theft Auto VI". / Rockstar Games

Y es justamente este otro de los atractivos de la saga, según Álvaro Iparraguirre, en el que estos juegos ofrecen un camino para ascender socialmente no visto por muchos en la realidad.

“Creo que hay varios factores (para el éxito de “Grand Theft Auto”), pero uno de los principales es esa posibilidad de empezar desde abajo y llegar al éxito. Sus personajes suelen ser personas que no tienen mucho que perder y que, conforme avanza la historia y toman decisiones, consiguen cumplir sus objetivos”, indica. “Es una representación de nuestras propias vidas. Nosotros también nacemos, crecemos y buscamos alcanzar algo. GTA representa esa búsqueda de una manera muy efectiva, con personajes que quieren triunfar y convertirse en alguien.”

La ilusión de libertad

Otra de las razones puede ser la aparente libertad que los juegos ofrecen, al proporcionar a los jugadores una imitación realista del mundo real no solo para cometer todas las fechorías que su corazón desee, sino también para habitar y existir.

“Uno de los grandes valores de Grand Theft Auto siempre ha sido la libertad que ofrece al jugador, esa sensación de tener autonomía y poder decidir qué hacer”, señala Iparraguirre. “Recuerdo especialmente que en ‘Grand Theft Auto: San Andreas’ podías pasar tardes enteras simplemente conduciendo un automóvil, escuchando música en la radio y recorriendo el mapa sin necesidad de completar misiones. Esa libertad marcó un antes y un después.”

Posteriores juegos en la franquicia han enfatizado ese aspecto, algo que el experto en videojuegos espera se vea aún más profundizado, mostrando no solo metrópolis sino también playas, pantanos y zonas rurales en un mapa que se estima al menos el doble que su predecesor “Grand Theft Auto V”, de 80 kilómetros cuadrados, llena de actividades para sus jugadores desde emocionante carreras, pilotar aeroplanos y, por supuesto, cometer crímenes.

“Se espera un mayor control sobre los vehículos y las actividades que se pueden realizar en el mar. También habrá que ver qué posibilidades de personalización ofrecen y qué tan grande será el mapa”, indica. “Hay mucha especulación sobre las físicas, los objetos que podremos destruir y las interacciones con el entorno. Pero todavía no sabemos con certeza qué novedades estarán disponibles.”

Es esta posibilidad de realizar acciones fuera de nuestra vida cotidiana la que resulta tan atractiva para los jugadores, reflexiona el antropólogo Alex Huerta-Mercado.

“La modernidad presenta un problema donde mientras los medios de comunicación alimentan nuestra imaginación con aventuras, peligros y adrenalina, el individuo vive sometido a una rutina de trabajo, horarios restringidos y una vida urbana bastante monótona”, resalta.

Los videojuegos, nos dice el experto, ofrecen dos cosas. Primero, permiten experimentar aventuras que la vida cotidiana no proporciona. Segundo, a diferencia de una película, ofrecen interactividad: uno no solamente observa la aventura, sino que participa en ella mediante sus propias acciones. También permiten experimentar ciudades enormes, conducir automóviles e interactuar colectivamente, formando parte de una comunidad.

En el caso de “Grand Theft Auto” y otros títulos similares, la simulación tiene la ventaja adicional de permitirles experimentar estas experiencias emocionantes, violentas o transgresoras sin exponerse a las consecuencias físicas que se tendría en la vida real.

"Grand Theft Auto VI" permitirá al jugador cometer crímenes en un mundo virtual. / Rockstar Games

“Lo que sucede es que el juego es un espacio protegido (y controlado). Puedes realizar actividades riesgosas, pero no te va a pasar nada porque las balas no son reales y el peligro tampoco lo es. Experimentas una adrenalina placentera sin exponerte a un riesgo verdadero”, remarca. “Además, tiene que existir un orden para evitar que todo se convierta en caos. El ser humano tiene mucho miedo al caos y una de las funciones fundamentales de la cultura es precisamente controlarlo.”

Es esta contradicción la que está en el corazón de la experiencia de “Grand Theft Auto” de lo que llama la ilusión de libertad, donde uno puede ser delincuente y rebelde en el mundo virtual, pero solo dentro de las reglas impuestas por el propio juego. “Uno siente que forma parte de un mundo transgresor, pero en realidad está consumiendo y reafirmando un sistema”, reflexiona. “Es parte de una experiencia industrializada que vende precisamente esa sensación de libertad”

El villano que debe salvar la industria de los videojuegos

Sin importar qué tan villanescos sean los protagonistas de “Grand Theft Auto VI”, hay un sector para el cuál estos juegos son considerados héroes. Hablamos de la industria de los videojuegos, en particular la de los costosos juegos Triple AAA, que pone en el título de Rockstar Games a un salvador tras años de crisis.

No es secreto que la industria de los videojuegos está en crisis y los grandes estudios enfrentan despidos, proyectos fallidos y dificultades para recuperar las enormes inversiones que requieren sus producciones. Una de las víctimas más notables fue el legendario Bioware, creadores “Baldur’s Gate”, “Mass Effect” y “Dragon Age”, que cerró sus puertas en octubre tras casi tres décadas a la vanguardia de los RPGs. En este panorama tambaleante, “GTA VI” representa una prueba decisiva para el modelo AAA.

“La expectativa alrededor de Grand Theft Auto VI no viene solamente de los jugadores, sino también de los propios creadores. Es la gran esperanza de los juegos AAA, las grandes producciones de la industria”, indica Iparraguirre. “Se habla de 13 años de trabajo y de una inversión gigantesca. Las expectativas son enormes en términos de calidad gráfica, narrativa, jugabilidad y mecánicas.”

Se ve una valla publicitaria de Grand Theft Auto VI, de Rockstar Games, cerca de Times Square en Nueva York, el 16 de noviembre de 2026. El juego se lanzará a nivel mundial el 19 de noviembre. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

“Grand Theft Auto VI”, con su presupuesto estimado de entre US$1 y 1,5 mil millones y creado completamente por humanos, es entonces el barómetro para la industria, donde su desempeño podría demostrar si todavía es viable invertir enormes cantidades de dinero y años de trabajo en producciones de gran escala o si la industria necesita buscar otros caminos.

¿Cuáles serían estos caminos alternativos? Uno es abaratar costos con el uso de inteligencia artificial generativa, algo que grandes estudios como Ubisoft y Epic Games ya están incursionando.

Otro lo podemos vislumbrar en la industria de los juegos independientes, que ha visto un enorme desarrollo en las últimas décadas, donde pequeñas compañías pueden sacar juegos que se convierten en enormes éxitos con solo una fracción del presupuesto e inversión.

Quizás el ejemplo más relevante es “Minecraft”, la multimillonaria franquicia adquirida por Microsoft en 2014 por US$2,5 mil millones, fue desarrollada por Markus ‘Notch’ Persson y un puñado de otros desarrolladores. No es el único, y hemos visto éxitos similares con otros proyectos como el juego de deducción “Among Us”, creado por el pequeño estudio independiente Innersloth, y ahora una sensación mediática que incluye una serie de televisión. Más recientemente está el críticamente aclamado “Queen’s Domain”, un RPG de acción que emula juegos clásicos del primer PlayStation como “King’s Field”, y que fue desarrollado por solo dos personas.

“El éxito de Grand Theft Auto VI puede tener repercusiones que van mucho más allá del propio juego. Incluso podría marcar un antes y un después y determinar hacia dónde se orientarán las grandes producciones”, señala Iparraguirre. “La pregunta de fondo es si el modelo de los videojuegos AAA sigue siendo viable.”